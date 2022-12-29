Уже в ніч із 31 грудня на 1 січня весь світ святкуватиме Новий рік 2023, символом якого стане Чорний Водяний Кролик.

На новорічні свята ми всі звикли чекати на диво, оскільки цей час особливий. Незважаючи на те, що під час війни святкування важливих дат для українців стало інакшим, щирі слова з побажанням миру та добра звучатимуть звідусіль.

Факти ICTV підготували привітання з прийдешнім Новим роком 2023, щоб ви змогли відправити їх усім своїм близьким.

Зараз дивляться

***

З радістю прощаємось з цим роком,

Хай йде назавжди своїм кроком.

Хай буде Новий рік легким,

І теплі зустрічі у нім.

І щоб всі замерзлі мрії,

Розтопилися в надії,

Щоб життя відновило свої фарби,

І наші посмішки блищали, як ті скарби!

***

Щоб у 2023-му вам таланило,

І в житті щоб не сніжило,

Щоб цей рік почався вдало,

І прибутків більше стало!

Щоб омріяне збулося,

В хаті золото велося!

Криві стежки всі минали,

В справах успіх тільки мали!

Хай рік цей щедро вас частує,

Щастя й радість вам дарує!

***

Понад містом сипле сніг…

Тихо, наче котик

Ходить щастя близ доріг,

М’якеньке на дотик.

Новий рік летить до нас!

Вже на видноколі

Зашарілися ураз

Клени і тополі!

Хай любов і щастя вам

Завжди помагають!

Ви повірте цим словам –

Хай серця сягають!

***

Із прийдешнім Новим роком

Вас вітаю в добрий час!

І бажаю певним кроком

Йти до мрії повсякчас.

Щоб повага та довіра

У сім’ї були завжди,

І щоб в серці жила сила

Впевненості й доброти!

***

Із прийдешнім шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб були у вашім домі

Гарний настрій та здоров’я,

Щоб збувалися бажання,

Були мир, тепло й кохання!

***

Хай рік Новий чудовим буде,

В душі запаляться вогні,

Нехай щастить завжди і всюди,

І будуть радісними дні!

Під бій годинника казковий

Найкращу мрію уявіть…

І знайте: все буде чудово,

Тому що це – чарівна мить!

Нехай ялинка мерехтлива

В оселю щастя принесе,

Нехай життя буде красивим

І легко вам вдається все!

***

Водяний кролик- добрий звір,

Завітає в кожний двір,

Принесе в цей рік нам мир,

Та хороших всім новин!

Назбирає вам капустки,

Щоб ви мали на відпустки!

Оновили свої сили,

Щоб долати нові схили.

Хоч наш кролик і прудкий,

Хай цей рік буде легкий!

З прийдешнім Новим роком вас вітаю,

Щастя й злагоди бажаю!