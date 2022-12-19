День святого Миколая розпочинає цикл новорічних свят в Україні.
Це день, сповнений чудес як для дітей, так і для дорослих. Зазвичай у ніч на 19 грудня святий Миколай залишає під подушкою заповітні подарунки.
Привітайте з Днем святого Миколая рідних і близьких – ми зібрали теплі привітання зі святом у віршах і прозі.
Привітання із Днем святого Миколая 2022 у віршах
З Днем Миколая сьогодні вітаю!
Долі щасливої вам побажаю.
Хай цей святий буде поруч в житті,
Разом із ним розділяти шляхи!
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Хай в повсякденні трапляється диво,
Жити багато та жити щасливо.
У День Миколая бажань досягти,
Рік весь майбутній здоров’ям цвісти!
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У День святого Миколая
Хай щастя в дім ваш завітає,
Хай принесе дарунків море,
Веселощі й яскраві зорі.
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З Днем святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай на вас чекає диво,
Із грошей та щастя злива!
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У День святого Миколая
Ми чудес усі чекаєм.
То ж нехай нам пощастить,
Магічна буде кожна мить!
Привітання із Днем святого Миколая 2022 у прозі
Бажаю в День святого Миколая знайти під подушкою найбажаніші подарунки! Нехай ця зима буде особливою.
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Нехай святий Миколай принесе не тільки солодкі подарунки, але й наповнить дім любов’ю та злагодою! Зі святом!
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Вітаю з Днем святого Миколая! Нехай серце буде відкритим для справжнього дива! Добробуту, здоров’я і щирих усмішок рідних!
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У День святого Миколая бажаю щастя! Нехай здійсниться кожна твоя мрія, а Миколай оберігає від смутку та заздрощів!
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Зі святом! Нехай Миколай подарує любов, радість і справжню віру в дива! Хай збуваються всі великі та маленькі мрії!