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Нехай здійсняться мрії! Найкращі вірші та привітання у прозі з Днем святого Миколая

19 Грудня 2022, 08:23
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
День святого Миколая
Джерело: Pixabay

День святого Миколая розпочинає цикл новорічних свят в Україні.

Це день, сповнений чудес як для дітей, так і для дорослих. Зазвичай у ніч на 19 грудня святий Миколай залишає під подушкою заповітні подарунки.

Привітайте з Днем святого Миколая рідних і близьких – ми зібрали теплі привітання зі святом у віршах і прозі.

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Привітання із Днем святого Миколая 2022 у віршах

З Днем Миколая сьогодні вітаю!
Долі щасливої вам побажаю.
Хай цей святий буде поруч в житті,
Разом із ним розділяти шляхи!

* * *

Хай в повсякденні трапляється диво,
Жити багато та жити щасливо.
У День Миколая бажань досягти,
Рік весь майбутній здоров’ям цвісти!

* * *

У День святого Миколая
Хай щастя в дім ваш завітає,
Хай принесе дарунків море,
Веселощі й яскраві зорі.

* * *

З Днем святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай на вас чекає диво,
Із грошей та щастя злива!

* * *

У День святого Миколая
Ми чудес усі чекаєм.
То ж нехай нам пощастить,
Магічна буде кожна мить!

Привітання із Днем святого Миколая 2022 у прозі

Бажаю в День святого Миколая знайти під подушкою найбажаніші подарунки! Нехай ця зима буде особливою.

* * *

Нехай святий Миколай принесе не тільки солодкі подарунки, але й наповнить дім любов’ю та злагодою! Зі святом!

* * *

Вітаю з Днем святого Миколая! Нехай серце буде відкритим для справжнього дива! Добробуту, здоров’я і щирих усмішок рідних!

* * *

У День святого Миколая бажаю щастя! Нехай здійсниться кожна твоя мрія, а Миколай оберігає від смутку та заздрощів! 

* * *

Зі святом! Нехай Миколай подарує любов, радість і справжню віру в дива! Хай збуваються всі великі та маленькі мрії!

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