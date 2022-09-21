21 вересня в Україні відзначають День HR-менеджера. Щорічно свято припадає на третю середу першого місяця осені.

Це професійне свято спеціалістів у галузі управління персоналом. Якщо у вашому оточенні є людина, яка має до цього відношення, не забудьте привітати її.

Факти ICTV підготували привітання з Днем HR-менеджера 2022 у листівках і СМС.

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Привітання з Днем HR-менеджера 2022 у листівках

Привітання з Днем HR-менеджера 2022 у СМС

***

Бажаю персоналом управляти

Успішно, дуже правильно і вірно,

Хорошу зарплату отримувати

І тільки розвивати своє зростання кар’єрне!

***

HR-менеджер, ти знаєш,

Як нам кадри підібрати,

Високо ж ти літаєш,

І умінь не відняти!

Зі святом твоїм ми вітаємо!

Зберігай успіх завжди,

І ще тобі бажаємо

Відпочивати хоч іноді!

***

Керуєш персоналом

Ти, як славний капітан.

Встигаєш все на світі,

Відразу й тут, і там.

У свято це бажаю сили

І терпіння з лишком,

Нехай під чуйним керівництвом

Колектив росте твій лише.

***

Роботи не буває мало

У менеджера з персоналу:

Підібрати і навчити,

Підтримати і викрити…

Але його всі знають

І, звичайно, поважають,

Вітають персонально

У професійне свято.

***

Є керівничий талант,

Знаєш психологію і право,

І як давньогрецький Атлант,

Тримаєш на плечах свою державу!

Нехай же сили Бог тобі дає,

А за справедливість нагороджує,

Щоб ти міг рухатися вперед,

Навіть час спритно обганяючи.