21 вересня в Україні відзначають День HR-менеджера. Щорічно свято припадає на третю середу першого місяця осені.
Це професійне свято спеціалістів у галузі управління персоналом. Якщо у вашому оточенні є людина, яка має до цього відношення, не забудьте привітати її.
Факти ICTV підготували привітання з Днем HR-менеджера 2022 у листівках і СМС.
Привітання з Днем HR-менеджера 2022 у листівках
Привітання з Днем HR-менеджера 2022 у СМС
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Бажаю персоналом управляти
Успішно, дуже правильно і вірно,
Хорошу зарплату отримувати
І тільки розвивати своє зростання кар’єрне!
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HR-менеджер, ти знаєш,
Як нам кадри підібрати,
Високо ж ти літаєш,
І умінь не відняти!
Зі святом твоїм ми вітаємо!
Зберігай успіх завжди,
І ще тобі бажаємо
Відпочивати хоч іноді!
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Керуєш персоналом
Ти, як славний капітан.
Встигаєш все на світі,
Відразу й тут, і там.
У свято це бажаю сили
І терпіння з лишком,
Нехай під чуйним керівництвом
Колектив росте твій лише.
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Роботи не буває мало
У менеджера з персоналу:
Підібрати і навчити,
Підтримати і викрити…
Але його всі знають
І, звичайно, поважають,
Вітають персонально
У професійне свято.
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Є керівничий талант,
Знаєш психологію і право,
І як давньогрецький Атлант,
Тримаєш на плечах свою державу!
Нехай же сили Бог тобі дає,
А за справедливість нагороджує,
Щоб ти міг рухатися вперед,
Навіть час спритно обганяючи.