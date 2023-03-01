Перший день весни – це завжди радісна подія, особливо для тих, хто не любить холодні зими. Цей день – початок циклу, коли все навколо оживає і починає цвісти. Тварини та рослини прокидаються після зимових холодів і починають набирати сил від теплих променів сонця.

Для багатьох із нас сонце також приносить величезну радість.

Факти ICTV підготували листівки з першим днем весни для друзів і близьких, які піднімуть настрій теплими побажаннями та увагою.

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Березень – це не лише сонячні дні та квіткові поля. Перший місяць весни принесе українцям багато свят. Наприклад, на 8 число припадає Міжнародний жіночий день, який присвячений солідарності жінок.

Також наприкінці місяця очікується День СБУ, День Нацгвардії, і навіть Міжнародний день театру. Ознайомитися з повним календарем березня 2023 можна на Фактах ICTV.