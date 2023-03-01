Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Нехай все навколо оживає: листівки з першим днем весни

1 Березня 2023, 05:40
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Нехай все навколо оживає: листівки з першим днем весни

Перший день весни – це завжди радісна подія, особливо для тих, хто не любить холодні зими. Цей день – початок циклу, коли все навколо оживає і починає цвісти. Тварини та рослини прокидаються після зимових холодів і починають набирати сил від теплих променів сонця.

Для багатьох із нас сонце також приносить величезну радість.

Факти ICTV підготували листівки з першим днем весни для друзів і близьких, які піднімуть настрій теплими побажаннями та увагою.

Зараз дивляться

Перший день весни Перший день весни Перший день весни

Березень – це не лише сонячні дні та квіткові поля. Перший місяць весни принесе українцям багато свят. Наприклад, на 8 число припадає Міжнародний жіночий день, який присвячений солідарності жінок.

Також наприкінці місяця очікується День СБУ, День Нацгвардії, і навіть Міжнародний день театру. Ознайомитися з повним календарем березня 2023 можна на Фактах ICTV.

Читайте також:
церкваЦерковний календар на березень 2023: які свята чекають на українців

Теги
Весна Привітання Привітання зі святами
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь