19 січня християни східного обряду святкують Хрещення Господнє. У 2023 році свято припало на будній день – четвер.

Хрещення багате на традиції, наприклад, потрібно ходити до церкви і святити воду, найсміливіші в цей день пірнають в ополонку, оскільки вважається, що вся вода – свята.

Також варто говорити одне одному приємні слова, бажаючи того, щоб водохресна вода змила всі печалі та принесла здоров’я на довгі роки. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Хрещенням Господнім 2023 року у листівках, СМС, віршах та прозі.

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Привітання з Водохрещем 2023 у листівках

Привітання з Водохрещем 2023 у СМС

***

Хай у вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров’я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні

Лиш тільки радість приносив!

***

На річці на Йордані

Мати Сина купає,

Гріх і біль наш змиває.

Освятив Йордан воду на щастя,

На здоров’я, на вашу вроду.

Цілий світ звеселився,

Христос охрестився!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Вітаю з Хрещенням Господнім!

***

Хай вода священна нині

Змиє ваші всі гріхи,

Хай Господь для вас відкриє

Лише праведні шляхи!

***

Нехай у хрещенські морози

Зігріті будуть всі теплом,

Нехай зникають біди, сльози,

І буде світ наповнений добром.

Привітання з Водохрещем 2023 у віршах

***

Свято Водохреща прийшло,

Цілюща вода його,

Іоан нею Христа хрестив,

Гріхи змивав, безсмертя дав.

Тож давайте і ми

В тій воді купатися,

Щоб душі зцілялися

І тіла здорові були.

Давайте і ми молитися,

На небо з благовінням дивитися,

Похресні знаки складати,

Дань Христу і вчителю віддавати.

Любов усім посилати,

Щоб щасливими були,

Самі, зі своїми справами,

Ми безсмертними у всесвіті стали.

***

Ми вас сьогодні від душі

З святим Водохрещем вітаємо!

Даруємо свої вірші!

Злагоди й добра бажаємо!

Достатку й миру вам у дім!

Спокою в душу та наснаги!

Кохання зичимо усім,

Віри, надії та відваги!

Хай чується веселий сміх,

І пісня лине в вашій хаті!

Хай геть тікають горе й гріх!

Ще зичимо – будьте багаті!

***

Нехай на Хрещення водичка

Змиє усі тривоги з личка,

А з тіла змиє всі хвороби,

Здоров’я щоб було нівроку!

Нехай Господь благословляє,

У добрих справах помагає.

Бадьорість – тілу, сила – духу,

В житті хай буде біла смуга!

***

З Водохрещем вас вітаю!

Долі гарної бажаю.

Хай очистить вас водиця,

Допоможе вам зцілиться

Від тривог і від хвороб,

Від невдалих різних спроб,

Від образ та від печалей.

Хай чекає рік вас вдалий!

***

Ось настало вже святе Водохреще!

Хай вода холодна на вас плеще!

Вас вітаю щиро з святом цим!

І бажаю мира я вам усім!

На столі щоб завжди був свіжий хліб!

А у полі влітку пахучий сніп!

В цьому році щедрого вам врожаю

Від душі, господарі, побажаю!

Привітання з Водохрещем 2023 у прозі

***

Нехай це свято змиє всі печалі й принесе в життя все найкраще. Подарує міцне здоров’я, нескінченне щастя та бажаний успіх. Вітаю з Хрещенням Господнім!

***

З Хрещенням Господнім поспішаю привітати я, і побажати, щоб усі негаразди змила свята вода. Нехай настане мир і спокій, а в душі завжди буде радість і тепло!

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У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститись святою водою і залишатись чистими душею, здоровими духом та сильними вірою. Зі святом!

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Бажаю бадьорості духу, радості у серці та легкості на душі. Нехай помисли твої будуть чистими, а заповітні бажання здійсняться. Зі світлим святом Хрещення!

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Поспішаю від щирого серця привітати тебе з прекрасним православним святом Хрещення Господнього! Нехай Господь оберігає твій дім від негараздів та смутків, а свята водохресна вода подарує здоров’я тобі та твоїм близьким.