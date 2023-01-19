19 січня християни східного обряду святкують Хрещення Господнє. У 2023 році свято припало на будній день – четвер.
Хрещення багате на традиції, наприклад, потрібно ходити до церкви і святити воду, найсміливіші в цей день пірнають в ополонку, оскільки вважається, що вся вода – свята.
Також варто говорити одне одному приємні слова, бажаючи того, щоб водохресна вода змила всі печалі та принесла здоров’я на довгі роки. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Хрещенням Господнім 2023 року у листівках, СМС, віршах та прозі.
Привітання з Водохрещем 2023 у листівках
Привітання з Водохрещем 2023 у СМС
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Хай у вашій оселі радість панує,
Христос охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров’я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні
Лиш тільки радість приносив!
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На річці на Йордані
Мати Сина купає,
Гріх і біль наш змиває.
Освятив Йордан воду на щастя,
На здоров’я, на вашу вроду.
Цілий світ звеселився,
Христос охрестився!
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Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам серце теплом,
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Вітаю з Хрещенням Господнім!
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Хай вода священна нині
Змиє ваші всі гріхи,
Хай Господь для вас відкриє
Лише праведні шляхи!
***
Нехай у хрещенські морози
Зігріті будуть всі теплом,
Нехай зникають біди, сльози,
І буде світ наповнений добром.
Привітання з Водохрещем 2023 у віршах
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Свято Водохреща прийшло,
Цілюща вода його,
Іоан нею Христа хрестив,
Гріхи змивав, безсмертя дав.
Тож давайте і ми
В тій воді купатися,
Щоб душі зцілялися
І тіла здорові були.
Давайте і ми молитися,
На небо з благовінням дивитися,
Похресні знаки складати,
Дань Христу і вчителю віддавати.
Любов усім посилати,
Щоб щасливими були,
Самі, зі своїми справами,
Ми безсмертними у всесвіті стали.
***
Ми вас сьогодні від душі
З святим Водохрещем вітаємо!
Даруємо свої вірші!
Злагоди й добра бажаємо!
Достатку й миру вам у дім!
Спокою в душу та наснаги!
Кохання зичимо усім,
Віри, надії та відваги!
Хай чується веселий сміх,
І пісня лине в вашій хаті!
Хай геть тікають горе й гріх!
Ще зичимо – будьте багаті!
***
Нехай на Хрещення водичка
Змиє усі тривоги з личка,
А з тіла змиє всі хвороби,
Здоров’я щоб було нівроку!
Нехай Господь благословляє,
У добрих справах помагає.
Бадьорість – тілу, сила – духу,
В житті хай буде біла смуга!
***
З Водохрещем вас вітаю!
Долі гарної бажаю.
Хай очистить вас водиця,
Допоможе вам зцілиться
Від тривог і від хвороб,
Від невдалих різних спроб,
Від образ та від печалей.
Хай чекає рік вас вдалий!
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Ось настало вже святе Водохреще!
Хай вода холодна на вас плеще!
Вас вітаю щиро з святом цим!
І бажаю мира я вам усім!
На столі щоб завжди був свіжий хліб!
А у полі влітку пахучий сніп!
В цьому році щедрого вам врожаю
Від душі, господарі, побажаю!
Привітання з Водохрещем 2023 у прозі
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Нехай це свято змиє всі печалі й принесе в життя все найкраще. Подарує міцне здоров’я, нескінченне щастя та бажаний успіх. Вітаю з Хрещенням Господнім!
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З Хрещенням Господнім поспішаю привітати я, і побажати, щоб усі негаразди змила свята вода. Нехай настане мир і спокій, а в душі завжди буде радість і тепло!
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У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститись святою водою і залишатись чистими душею, здоровими духом та сильними вірою. Зі святом!
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Бажаю бадьорості духу, радості у серці та легкості на душі. Нехай помисли твої будуть чистими, а заповітні бажання здійсняться. Зі світлим святом Хрещення!
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Поспішаю від щирого серця привітати тебе з прекрасним православним святом Хрещення Господнього! Нехай Господь оберігає твій дім від негараздів та смутків, а свята водохресна вода подарує здоров’я тобі та твоїм близьким.