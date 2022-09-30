30 вересня відзначають Міжнародний день перекладача. У 2022 році професійне свято усних і письмових перекладачів припадає на будній день – п’ятницю.

Якщо у вашому оточенні є людина, яка знає кілька мов і займається перекладами, не забудьте привітати її, оскільки вона робить важливу роботу. Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем перекладача 2022 у листівках і СМС.

Привітання з Міжнародним днем перекладача 2022 у листівках

Зараз дивляться

Привітання з Міжнародним днем перекладача 2022 в СМС

***

Для тебе чужа мова як своя,

Ти швидко перекласти все нам можеш.

У тебе є такі знання –

Що лише ти нам в цьому допоможеш!

Переклад робиш швидко й дуже вправно,

І знаєш іноземні всі слова,

І привітати тебе ми хочем гарно

В твій святковий день – у день перекладача!

***

З Днем перекладача тебе я вітаю,

Об’їздити цілий світ бажаю,

І більше мов скоріше вивчити,

І допомагати іншим переводити.

***

Мовами різними володієш,

Тексти перекладаєш – це ти вмієш.

Перекладаєш ти на зустрічах теж,

За кордон ти, може, поїдеш.

Ми тебе зараз привітаємо,

Привітання своє відправимо.

Бажаємо щастя і сміху,

Здоров’я, радості, успіху!

***

Для тебе чужа мова як своя,

Ти швидко перекласти все нам можеш.

У тебе є такі знання –

Що лише ти нам в цьому допоможеш!

Переклад робиш швидко й дуже вправно,

І знаєш іноземні всі слова,

І привітать тебе ми хочем гарно,

В красивий день – у день перекладача!

***

Всіх перекладачів сьогодні вітаємо,

Бажаємо щастя і здоров’я від душі,

Нехай робота завжди надихає,

Нехай збуваються найзаповітніші мрії усі.