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Нехай в житті не буде мовних бар’єрів! Привітання з Днем перекладача 2022

30 Вересня 2022, 08:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нехай в житті не буде мовних бар’єрів! Привітання з Днем перекладача 2022

30 вересня відзначають Міжнародний день перекладача. У 2022 році професійне свято усних і письмових перекладачів припадає на будній день – п’ятницю.

Якщо у вашому оточенні є людина, яка знає кілька мов і займається перекладами, не забудьте привітати її, оскільки вона робить важливу роботу. Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем перекладача 2022 у листівках і СМС.

Привітання з Міжнародним днем перекладача 2022 у листівках

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Привітання з Міжнародним днем перекладача 2022 в СМС

***

Для тебе чужа мова як своя,
Ти швидко перекласти все нам можеш.
У тебе є такі знання –
Що лише ти нам в цьому допоможеш!
Переклад робиш швидко й дуже вправно,
І знаєш іноземні всі слова,
І привітати тебе ми хочем гарно
В твій святковий день – у день перекладача!

***

З Днем перекладача тебе я вітаю,
Об’їздити цілий світ бажаю,
І більше мов скоріше вивчити,
І допомагати іншим переводити.

***

Мовами різними володієш,
Тексти перекладаєш – це ти вмієш.
Перекладаєш ти на зустрічах теж,
За кордон ти, може, поїдеш.
Ми тебе зараз привітаємо,
Привітання своє відправимо.
Бажаємо щастя і сміху,
Здоров’я, радості, успіху!

***

Для тебе чужа мова як своя,
Ти швидко перекласти все нам можеш.
У тебе є такі знання –
Що лише ти нам в цьому допоможеш!
Переклад робиш швидко й дуже вправно,
І знаєш іноземні всі слова,
І привітать тебе ми хочем гарно,
В красивий день – у день перекладача!

***

Всіх перекладачів сьогодні вітаємо,
Бажаємо щастя і здоров’я від душі,
Нехай робота завжди надихає,
Нехай збуваються найзаповітніші мрії усі.

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