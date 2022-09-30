30 вересня відзначають Міжнародний день перекладача. У 2022 році професійне свято усних і письмових перекладачів припадає на будній день – п’ятницю.
Якщо у вашому оточенні є людина, яка знає кілька мов і займається перекладами, не забудьте привітати її, оскільки вона робить важливу роботу. Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем перекладача 2022 у листівках і СМС.
Привітання з Міжнародним днем перекладача 2022 у листівках
Привітання з Міжнародним днем перекладача 2022 в СМС
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Для тебе чужа мова як своя,
Ти швидко перекласти все нам можеш.
У тебе є такі знання –
Що лише ти нам в цьому допоможеш!
Переклад робиш швидко й дуже вправно,
І знаєш іноземні всі слова,
І привітати тебе ми хочем гарно
В твій святковий день – у день перекладача!
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З Днем перекладача тебе я вітаю,
Об’їздити цілий світ бажаю,
І більше мов скоріше вивчити,
І допомагати іншим переводити.
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Мовами різними володієш,
Тексти перекладаєш – це ти вмієш.
Перекладаєш ти на зустрічах теж,
За кордон ти, може, поїдеш.
Ми тебе зараз привітаємо,
Привітання своє відправимо.
Бажаємо щастя і сміху,
Здоров’я, радості, успіху!
***
Для тебе чужа мова як своя,
Ти швидко перекласти все нам можеш.
У тебе є такі знання –
Що лише ти нам в цьому допоможеш!
Переклад робиш швидко й дуже вправно,
І знаєш іноземні всі слова,
І привітать тебе ми хочем гарно,
В красивий день – у день перекладача!
***
Всіх перекладачів сьогодні вітаємо,
Бажаємо щастя і здоров’я від душі,
Нехай робота завжди надихає,
Нехай збуваються найзаповітніші мрії усі.