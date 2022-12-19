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Нехай у житті буде місце диву! Листівки з Днем Миколи

19 Грудня 2022, 07:41
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
День святого Миколая
Джерело: Pixabay

День ангела Миколи традиційно святкують 19 грудня. Покровителем власників цього чоловічого імені є святий Миколай, або ж Микола Чудотворець.

Чоловіки, народжені з ім’ям Микола, зазвичай врівноважені, працьовиті, напрочуд активні та кмітливі. У спілкуванні вони досить відкриті та комунікабельні.

Не забудьте привітати знайомих із днем ангела Миколи – листівки розтоплять серця і подарують тепло навіть за тисячі кілометрів.

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Листівки з Днем Миколая

Листівки з Днем Миколая 
Листівки з Днем Миколая 
Листівки з Днем Миколая 
Листівки з Днем Миколая 
Листівки з Днем Миколая 

Головна традиція на День святого Миколая, про яку знають всі дорослі й діти – залишати таємно подарунки під подушкою. Напередодні діти пишуть лист Миколаю з побажаннями – 19 грудня слухняні отримують їх, натомість вередливих чекає різка.

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День Святого Миколая Привітання
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