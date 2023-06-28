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Нехай у серці сяє полум’я гордості за Україну! Листівки з Днем Конституції 2023

28 Червня 2023, 06:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Україна, прапор
Джерело: Pexels

28 червня Україна відзначає важливе державне свято – День Конституції. У 2023 році дата припадає на середу і в мирний час у громадян нашої країни був би додатковий вихідний день.

28 червня 1996 року Верховна рада України ухвалила першу Конституцію незалежної української держави. Це найважливіший документ, у якому закріплено правові засади незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.

Цього дня громадяни нашої країни вітають одне одного з важливою для країни датою, а тому Факти ICTV підготували привітання в листівках з Днем Конституції 2023, щоб ви змогли надіслати їх усім, кому вважатимете за потрібне.

День Конституції 2023

День Конституції 2023

День Конституції 2023

День Конституції 2023

День Конституції 2023

Варто зазначити, що вже через місяць – 28 липня – українці відзначать День Української Державності. Детальний календар свят на липень 2023 – дивіться на Фактах ICTV.

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Теги
День Конституції листівки Привітання
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