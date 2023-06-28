28 червня Україна відзначає важливе державне свято – День Конституції. У 2023 році дата припадає на середу і в мирний час у громадян нашої країни був би додатковий вихідний день.

28 червня 1996 року Верховна рада України ухвалила першу Конституцію незалежної української держави. Це найважливіший документ, у якому закріплено правові засади незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.

Цього дня громадяни нашої країни вітають одне одного з важливою для країни датою, а тому Факти ICTV підготували привітання в листівках з Днем Конституції 2023, щоб ви змогли надіслати їх усім, кому вважатимете за потрібне.

Варто зазначити, що вже через місяць – 28 липня – українці відзначать День Української Державності. Детальний календар свят на липень 2023 – дивіться на Фактах ICTV.