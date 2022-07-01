1 липня святкують День архітектури України. В 2022 році він припав на п’ятницю. Це професійне свято було започатковано в нашій країні в 1995 році.
Архітектура України красива і різноманітна, оскільки включає безліч стилів. Старовинні будівлі, храми, сучасні будинки – це справа рук архітекторів, яких необхідно вітати 1 липня. Можна надіслати СМС із приємними словами чи листівку, які підготували Факти ICTV.
Привітання з Днем архітектора України у СМС
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Нехай проекти втілюються в реальність,
нехай в них буде душа і креатив,
робота нехай мажорну тональність
тобі несе і радісний мотив!
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Архітектура — надбання народу,
Символ благородства, краси,
Дивна, вишукана, прекрасна,
Її всім серцем дуже любиш ти.
Сьогодні вітаю від душі тебе,
З Днем архітектури,
Нехай далі захоплює краса,
Її колони, стіни, статуї, фігури.
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У славний День архітектури,
Без відриву від культури,
Архітекторів привітаємо,
Побажання залишимо:
Щоб творити неординарно,
А майстерно і шикарно,
Щоб люди захоплювалися,
І від щастя посміхалися!
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Без архітектури, світ би не був таким прекрасним,
Однотипними здавалися міста,
Може сонце і світило б яскравіше,
Але без архітектури нині нікуди.
І тому, сьогодні я бажаю,
Вражень, яскравості, перемог,
Щоб захват архітектура викликала,
Протягом жодного десятка років.
Щоб історію вона тобі дарувала,
Щоб гордість викликала у тебе,
З днем архітектури України,
Вір в красу країни своєї завжди!
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Велична легкість стін,
Барокко і метал модерну,
Історія застигла в камені
Від Риму і до Комінтерну.
Готичних соборів шпиль
На портиках загрожують скульптури
Послання і унікальний стиль –
Ось це мета архітектури.
Вкарбувалися в глиб душі до дна,
І залишається в пам’яті народній,
За красу, що дарує нам вона
Привітаємо архітекторів сьогодні.
Привітання з Днем архітектора України в листівках