1 липня святкують День архітектури України. В 2022 році він припав на п’ятницю. Це професійне свято було започатковано в нашій країні в 1995 році.

Архітектура України красива і різноманітна, оскільки включає безліч стилів. Старовинні будівлі, храми, сучасні будинки – це справа рук архітекторів, яких необхідно вітати 1 липня. Можна надіслати СМС із приємними словами чи листівку, які підготували Факти ICTV.

Привітання з Днем архітектора України у СМС

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Нехай проекти втілюються в реальність,

нехай в них буде душа і креатив,

робота нехай мажорну тональність

тобі несе і радісний мотив!

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Архітектура — надбання народу,

Символ благородства, краси,

Дивна, вишукана, прекрасна,

Її всім серцем дуже любиш ти.

Сьогодні вітаю від душі тебе,

З Днем архітектури,

Нехай далі захоплює краса,

Її колони, стіни, статуї, фігури.

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У славний День архітектури,

Без відриву від культури,

Архітекторів привітаємо,

Побажання залишимо:

Щоб творити неординарно,

А майстерно і шикарно,

Щоб люди захоплювалися,

І від щастя посміхалися!

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Без архітектури, світ би не був таким прекрасним,

Однотипними здавалися міста,

Може сонце і світило б яскравіше,

Але без архітектури нині нікуди.

І тому, сьогодні я бажаю,

Вражень, яскравості, перемог,

Щоб захват архітектура викликала,

Протягом жодного десятка років.

Щоб історію вона тобі дарувала,

Щоб гордість викликала у тебе,

З днем ​​архітектури України,

Вір в красу країни своєї завжди!

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Велична легкість стін,

Барокко і метал модерну,

Історія застигла в камені

Від Риму і до Комінтерну.

Готичних соборів шпиль

На портиках загрожують скульптури

Послання і унікальний стиль –

Ось це мета архітектури.

Вкарбувалися в глиб душі до дна,

І залишається в пам’яті народній,

За красу, що дарує нам вона

Привітаємо архітекторів сьогодні.

Привітання з Днем архітектора України в листівках