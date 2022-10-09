У 2022 році День художника України припадає на 9 жовтня. Щорічно професійне свято відзначають у другу неділю другого місяця осені.

У нашій країні День художника на державному рівні відзначають з 1998 року. У цю дату слід вітати живописців, тому якщо у вашому оточенні є такі, відправте їм приємні слова-побажання чи картинку.

Факти ICTV підготували привітання з Днем художника 2022 у листівках і СМС, щоб ви змогли привітати того, кого вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

Привітання з Днем художника 2022 в листівках

Привітання з Днем художника 2022 в СМС

***

З Днем художника всіх привітаємо,

За талант віддамо данину

І натхнення в житті побажаємо

За уміння ввести в давнину,

За уміння цінити прекрасне,

За спроможність побачити світ

І за те, що ніколи не згасне

Промінь хисту. Ми шлем свій привіт!

***

Художникам бажаю вірної музи,

Щоб полотна відображали красу.

Щоб ваші роботи високо цінували,

Щоб кожен зміг реалізувати мрію.

Нехай фарби життя не зблякнуть,

Нехай любов додасть колориту.

Нехай дохід до вас постійно липне,

І негаразди не сміють дратувати.

***

З святом тебе, художниця!

Ти долі своєї заручниця,

В яскравому світі ти живеш,

Вірю, що щастя ти знайдеш!

Нехай завжди мрії збуваються,

Всі бажання виконуються,

Кожна мить чарівною буде,

Адже добро несеш ти людям!

***

Ви – талановиті люди,

Хай вам щастя в житті!

Нехай картини купують,

І фінанси процвітають!

Нехай вас муза відвідує,

Ніколи вас не покидає,

Нехай все життя в любові іде,

У світ фантазій вас веде!

***

Дорогі наші митці!

Від чистого серця вітаємо вас із цим прекрасним святом!

Бажаємо вам натхнення у мистецтві, удачі та досягнення у своїй роботі!

Адже талант – це поклик душі, і тому його потрібно берегти!

Зі святом вас!