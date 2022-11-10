У четвер, 10 листопада, відзначають Міжнародний день бухгалтера. До цього професійного свята мають відношення всі, хто пов’язаний з бухгалтерською, економічною чи аудиторською діяльністю.
З нагоди свята, Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2022 у листівках і СМС, щоб ви змогли привітати професіоналів із дебету з кредитом.
Привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2022 у листівках
Привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2022 в СМС
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З днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
За що повага від людей!
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Хай милують око ваше
Дебет, кредит та баланс,
В касі завжди вистачає
На зарплату і аванс.
Сил бажаємо, натхнення,
Позитиву лиш в житті,
Щастя хай вас не залишить
Жодний раз на самоті.
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Звичайне щастя бухгалтера…
Хіба нам з вами його збагнуть?
Фіксована кількість податків,
У цьому є справжня суть.
Коли зарплату вам платять
Та премії вчасно дають.
Ще у відпустку піти благають,
А потім сумують та ждуть!
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Прийми букет з побажань,
У День бухгалтера, мій друг,
Нехай не буде сліз, страждань,
Розженемо всю печаль навкруг!
Щоб вся робота йшла по маслу,
Звіти були всі точнісінькі,
Щоб гроші потрапляли в касу,
І гаманці були повнісінькі!
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Бухгалтер – рахівник планети
Професія важлива дуже
Ти пам’ятай, цінуй, і вчися
Вона тобі поможе друже.