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Нехай кар’єра вгору йде! Привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2022

10 Листопада 2022, 07:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нехай кар’єра вгору йде! Привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2022

У четвер, 10 листопада, відзначають Міжнародний день бухгалтера. До цього професійного свята мають відношення всі, хто пов’язаний з бухгалтерською, економічною чи аудиторською діяльністю.

З нагоди свята, Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2022 у листівках і СМС, щоб ви змогли привітати професіоналів із дебету з кредитом.

Привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2022 у листівках

Зараз дивляться

Привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2022 в СМС

***

З днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
За що повага від людей!

***

Хай милують око ваше
Дебет, кредит та баланс,
В касі завжди вистачає
На зарплату і аванс.
Сил бажаємо, натхнення,
Позитиву лиш в житті,
Щастя хай вас не залишить
Жодний раз на самоті.

***

Звичайне щастя бухгалтера…
Хіба нам з вами його збагнуть?
Фіксована кількість податків,
У цьому є справжня суть.
Коли зарплату вам платять
Та премії вчасно дають.
Ще у відпустку піти благають,
А потім сумують та ждуть!

***

Прийми букет з побажань,
У День бухгалтера, мій друг,
Нехай не буде сліз, страждань,
Розженемо всю печаль навкруг!

Щоб вся робота йшла по маслу,
Звіти були всі точнісінькі,
Щоб гроші потрапляли в касу,
І гаманці були повнісінькі!

***

Бухгалтер – рахівник планети
Професія важлива дуже
Ти пам’ятай, цінуй, і вчися
Вона тобі поможе друже.

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