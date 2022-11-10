У четвер, 10 листопада, відзначають Міжнародний день бухгалтера. До цього професійного свята мають відношення всі, хто пов’язаний з бухгалтерською, економічною чи аудиторською діяльністю.

З нагоди свята, Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2022 у листівках і СМС, щоб ви змогли привітати професіоналів із дебету з кредитом.

Привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2022 у листівках

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Привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2022 в СМС

***

З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!

***

Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату і аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.

***

Звичайне щастя бухгалтера…

Хіба нам з вами його збагнуть?

Фіксована кількість податків,

У цьому є справжня суть.

Коли зарплату вам платять

Та премії вчасно дають.

Ще у відпустку піти благають,

А потім сумують та ждуть!

***

Прийми букет з побажань,

У День бухгалтера, мій друг,

Нехай не буде сліз, страждань,

Розженемо всю печаль навкруг!

Щоб вся робота йшла по маслу,

Звіти були всі точнісінькі,

Щоб гроші потрапляли в касу,

І гаманці були повнісінькі!

***

Бухгалтер – рахівник планети

Професія важлива дуже

Ти пам’ятай, цінуй, і вчися

Вона тобі поможе друже.