1 вересня відзначають День знань, який також називають святом першого дзвоника. Саме в цю дату починається новий навчальний рік у школярів, студентів і вчителів.
У мирний час в Україні на 1 вересня в багатьох школах традиційно проводили урочисті лінійки, на яких збиралися учні всіх класів, дарували вчителям квіти, слухали напутні слова і вперше заходили до свого класу в новому навчальному році. Під час війни все по-іншому, проте привітання з Днем знань ніхто не скасовував, а тому обов’язково надішліть приємні слова тим, хто з ним пов’язаний.
Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем знань 2023, щоб ви змогли обрати те, яке вам найбільше сподобається.
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Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Бажаю гарно вчитись,
На хлопців не дивитись,
Бо в хлопців карі очі,
Заважають на уроці.
***
Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято!
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої п’ятірки!
***
Сонце посміхається,
Листя шарудить
Стрімголов збираються
В школу малюки.
Бантики біліють,
За плечем портфель,
В школу поспішають
Із своїх осель.
Добрих, вірних друзів
Ви собі знайдіть,
Вчіться на відмінно
Гав там не ловіть!
***
Перший раз малий Микола
Став збиратися до школи.
Олівця поклав у сумку,
Книги, ручку, зошит, гумку,
М’яч, перо, граблі, подушку,
На обід м’яку пампушку,
Двох ведмедиків, лопату,
Білочку руду хвостату,
Лук, і стріли, і рушницю,
Ще й пухкеньку паляницю,
Ще стільця, стола і парту
І географічну карту,
Трактора, машинку, мило –
Вже й надворі звечоріло.
Сів Миколка, дума думку:
Чи усе поклав у сумку?
З 1 вересня!