1 вересня відзначають День знань, який також називають святом першого дзвоника. Саме в цю дату починається новий навчальний рік у школярів, студентів і вчителів.

У мирний час в Україні на 1 вересня в багатьох школах традиційно проводили урочисті лінійки, на яких збиралися учні всіх класів, дарували вчителям квіти, слухали напутні слова і вперше заходили до свого класу в новому навчальному році. Під час війни все по-іншому, проте привітання з Днем знань ніхто не скасовував, а тому обов’язково надішліть приємні слова тим, хто з ним пов’язаний.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем знань 2023, щоб ви змогли обрати те, яке вам найбільше сподобається.

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Бажаю гарно вчитись,

На хлопців не дивитись,

Бо в хлопців карі очі,

Заважають на уроці.

***

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято!

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завжди шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п’ятірки!

***

Сонце посміхається,

Листя шарудить

Стрімголов збираються

В школу малюки.

Бантики біліють,

За плечем портфель,

В школу поспішають

Із своїх осель.

Добрих, вірних друзів

Ви собі знайдіть,

Вчіться на відмінно

Гав там не ловіть!

***

Перший раз малий Микола

Став збиратися до школи.

Олівця поклав у сумку,

Книги, ручку, зошит, гумку,

М’яч, перо, граблі, подушку,

На обід м’яку пампушку,

Двох ведмедиків, лопату,

Білочку руду хвостату,

Лук, і стріли, і рушницю,

Ще й пухкеньку паляницю,

Ще стільця, стола і парту

І географічну карту,

Трактора, машинку, мило –

Вже й надворі звечоріло.

Сів Миколка, дума думку:

Чи усе поклав у сумку?

З 1 вересня!