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Нехай фантазії стають реальними: привітання з Днем дизайнера-графіка 2022

9 Вересня 2022, 07:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нехай фантазії стають реальними: привітання з Днем дизайнера-графіка 2022

9 вересня в Україні та на території всього СНД відзначають День дизайнера-графіка. Це професійне свято, яке не визнане офіційно, встановлене в 2005 році.

Цього дня варто привітати професіоналів своєї справи – графічних дизайнерів. Саме вони допомагають надавати візуально інформацію так, щоб вона якнайкраще дійшла до споживача.

Факти ICTV підготували привітання з Днем дизайнера-графіка 2022 в листівках і СМС.

Зараз дивляться

Привітання з Днем дизайнера-графіка 2022 в листівках.

Привітання з Днем дизайнера-графіка 2022 в СМС

***

Муза буде вірною подругою,
На душі стане дуже легко!
Я бажаю шаленого дозвілля,
Нехай вам буде завжди добре!

***

Ми тебе дизайнере вітаєм,
Щастя радості бажаєм,
Миру, злагоди, добра.
Хай здійснюються мрії і бажання
І нехай втілюються в життя твої фантазії й старання.
Креативних ідей,
Хороших друзів і улюблених людей.

***

З Днем дизайнера-графіка
Вітаю я вас, друзі!
Бажаю вам не вибитися з графіка,
Вчасно здати всі справи.

***

Яскравий, модний, сучасний
І талант його відмінний,
Славний, розумний, діловий
Наш дизайнер, настільки чудний!

***

Бажаю тільки позитиву,
Якомога більше ясних днів,
А також море креативу
І сотні барвистих ідей!

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