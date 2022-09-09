9 вересня в Україні та на території всього СНД відзначають День дизайнера-графіка. Це професійне свято, яке не визнане офіційно, встановлене в 2005 році.

Цього дня варто привітати професіоналів своєї справи – графічних дизайнерів. Саме вони допомагають надавати візуально інформацію так, щоб вона якнайкраще дійшла до споживача.

Факти ICTV підготували привітання з Днем дизайнера-графіка 2022 в листівках і СМС.

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Привітання з Днем дизайнера-графіка 2022 в листівках.

Привітання з Днем дизайнера-графіка 2022 в СМС

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Муза буде вірною подругою,

На душі стане дуже легко!

Я бажаю шаленого дозвілля,

Нехай вам буде завжди добре!

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Ми тебе дизайнере вітаєм,

Щастя радості бажаєм,

Миру, злагоди, добра.

Хай здійснюються мрії і бажання

І нехай втілюються в життя твої фантазії й старання.

Креативних ідей,

Хороших друзів і улюблених людей.

***

З Днем дизайнера-графіка

Вітаю я вас, друзі!

Бажаю вам не вибитися з графіка,

Вчасно здати всі справи.

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Яскравий, модний, сучасний

І талант його відмінний,

Славний, розумний, діловий

Наш дизайнер, настільки чудний!

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Бажаю тільки позитиву,

Якомога більше ясних днів,

А також море креативу

І сотні барвистих ідей!