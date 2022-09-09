9 вересня в Україні та на території всього СНД відзначають День дизайнера-графіка. Це професійне свято, яке не визнане офіційно, встановлене в 2005 році.
Цього дня варто привітати професіоналів своєї справи – графічних дизайнерів. Саме вони допомагають надавати візуально інформацію так, щоб вона якнайкраще дійшла до споживача.
Факти ICTV підготували привітання з Днем дизайнера-графіка 2022 в листівках і СМС.
Привітання з Днем дизайнера-графіка 2022 в листівках.
Привітання з Днем дизайнера-графіка 2022 в СМС
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Муза буде вірною подругою,
На душі стане дуже легко!
Я бажаю шаленого дозвілля,
Нехай вам буде завжди добре!
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Ми тебе дизайнере вітаєм,
Щастя радості бажаєм,
Миру, злагоди, добра.
Хай здійснюються мрії і бажання
І нехай втілюються в життя твої фантазії й старання.
Креативних ідей,
Хороших друзів і улюблених людей.
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З Днем дизайнера-графіка
Вітаю я вас, друзі!
Бажаю вам не вибитися з графіка,
Вчасно здати всі справи.
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Яскравий, модний, сучасний
І талант його відмінний,
Славний, розумний, діловий
Наш дизайнер, настільки чудний!
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Бажаю тільки позитиву,
Якомога більше ясних днів,
А також море креативу
І сотні барвистих ідей!