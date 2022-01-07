Нехай дух Різдва освітлює шлях! Теплі привітання у прозі

Час вітати своїх близьких людей. Наш матеріал допоможе вам підібрати найкращі та найчарівніші привітання з Різдвом.

Різдво – найсвітліше зимове свято, яке заведено зустрічати у сімейному колі. У хатині стоїть прекрасна, вбрана у найкращі іграшки ялинка. Світло її гірлянди падає на багатий стіл з найсмачнішими стравами. Люди за столом веселяться та розповідають свої історії. В це свято слід підібрати щирі привітання, а проза – найкращий спосіб передати свої почуття.

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Вітаю з Різдвом! Бажаю мирного неба та нескінченних багатств. Нехай у вашій хаті буде гармонія та затишок!

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З найкращими побажаннями щасливого Різдва, сповненого любов’ю, щастям та благополуччям!

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Наша сім’я бажає вам любові, радості та миру… сьогодні, завтра та завжди! Щасливого Різдва!

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Надсилаю вам молитви і щиро вітаю вас з Різдвом. Нехай ви отримаєте найособливіші з Божих благословень цього дивовижного різдвяного сезону!

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Нехай Бог наповнить ваш дім і всі ваші дні безмірним благополуччям та радістю! З Різдвом!

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Нехай істинний дух Різдва сяє у вашому серці та висвітлює ваш шлях! Бажаю вам та вашим близьким щасливого Різдва!

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Незважаючи на те, що ми далеко, я сподіваюся, що у вас буде веселе Різдво!

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Нічого не приймайте як належне і будьте вдячні за те, що у вас є таке чудове оточення, з якими ви можете провести цю радісну пору року. Від щирого серця вітаю вас з Різдвом!

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Різдво – це час насолоди простими речами, які роблять життя прекрасним. Бажаю вам чудових спогадів, які назавжди торкнуться вашого серця. Всією душею бажаю вам багато радості.

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Різдво знову тут. Нехай ваш будинок наповниться сміхом, задоволенням, гармонією, миром та достатком милосердя.

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Я вірю, що цей сезон наповнить вас вірою, оновленою надією та міцним здоров’ям, які прослужать вам усе життя. Щасливого Різдва!