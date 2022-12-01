Уже сьогодні, 1 грудня, настав перший день зими. Ця пора, на яку в мирний час більшість українців чекає з почуттям якогось дива, оскільки вона багата на новорічні свята, а в них – потрібно загадувати бажання.

Незважаючи на те, що ця зима незвичайна для кожного з нас і саме в цю пору практично рік тому почалася повномасштабна війна, у всьому потрібно знаходити позитив, оскільки без нього складно. Сніг за вікном, катання на санках, відчуття свята – це все про зиму.

Факти ICTV підготували привітання у листівках із першим днем зими 2022, щоб ви змогли відправити їх тим, кому вважатиме за потрібне. Думаємо, їм буде приємно, оскільки так ви покажете свою увагу.

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Пора, в яку життя громадян нашої країни розділилася на До і Після. Країна-агресор всіляко намагається зламати українців, воюючи не на полі бою, а з мирним населення. Однак ми не дамо їм нас зламати. Віримо у перемогу, наших захисників та загадуємо бажання на День святого Миколая, Різдво та Новий рік!