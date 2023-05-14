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Нехай буде на душі тепло! Привітання з Днем матері 2023 в СМС

14 Травня 2023, 07:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День матері 2023
Джерело: Unsplash

14 травня в Україні святкують День матері. Свято щорічно відзначають у другу неділю останнього весняного місяця.

Мама – найголовніша людина в житті кожного, а тому висловлювати слова подяки їй і огортати турботою необхідно завжди, а не лише в певний день. Це важлива, хвилююча і складна роль для кожної жінки, а сама дата – ще одне нагадування про материнство, материнські зв’язки та вплив матерів у суспільстві.

З нагоди 14 травня Факти ICTV підготували привітання з Днем матері 2023 у СМС, щоб ви змогли відправити приємні слова своїй мамі.

***

Мамо! Тебе вітаю з ніжним святом
Бажаю радості багато,
Приємних, добрих лиш вістей
Від усіх нас, твоїх дітей!

***

З Днем матері, люба, тебе я вітаю,
Та щиро подякую, мамо, за все,
За ніжність, турботу, кохання безкрає,
За серце велике твоє золоте!

***

Мамою рідна, кохана моя,
Сьогодні це свято – тільки тобі.
Бажаю тобі я щастя й добра,
І віри, і надії, і мирного неба.

***

Таких, як ти, немає більше в світі,
Ти лиш одна, матусечка, така,
Завжди весела, щира і привітна,
Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,
Нехай роки кудись собі біжать,
Ти не залеж від них, будь молодою,
Вмій кожен день із усмішкою стрічать!

***

Матуся моя рідна,
Найкраща в усьому світі.
Тобі слова подяки,
Тобі яскраві квіти!

Весела будь, багата,
Щасливо посміхайся.
Та різним перешкодам
Ніколи не здавайся!

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