14 травня в Україні святкують День матері. Свято щорічно відзначають у другу неділю останнього весняного місяця.
Мама – найголовніша людина в житті кожного, а тому висловлювати слова подяки їй і огортати турботою необхідно завжди, а не лише в певний день. Це важлива, хвилююча і складна роль для кожної жінки, а сама дата – ще одне нагадування про материнство, материнські зв’язки та вплив матерів у суспільстві.
З нагоди 14 травня Факти ICTV підготували привітання з Днем матері 2023 у СМС, щоб ви змогли відправити приємні слова своїй мамі.
***
Мамо! Тебе вітаю з ніжним святом
Бажаю радості багато,
Приємних, добрих лиш вістей
Від усіх нас, твоїх дітей!
***
З Днем матері, люба, тебе я вітаю,
Та щиро подякую, мамо, за все,
За ніжність, турботу, кохання безкрає,
За серце велике твоє золоте!
***
Мамою рідна, кохана моя,
Сьогодні це свято – тільки тобі.
Бажаю тобі я щастя й добра,
І віри, і надії, і мирного неба.
***
Таких, як ти, немає більше в світі,
Ти лиш одна, матусечка, така,
Завжди весела, щира і привітна,
Красива, модна, молода й струнка.
Так залишайся, мила, ось такою,
Нехай роки кудись собі біжать,
Ти не залеж від них, будь молодою,
Вмій кожен день із усмішкою стрічать!
***
Матуся моя рідна,
Найкраща в усьому світі.
Тобі слова подяки,
Тобі яскраві квіти!
Весела будь, багата,
Щасливо посміхайся.
Та різним перешкодам
Ніколи не здавайся!