14 травня в Україні святкують День матері. Свято щорічно відзначають у другу неділю останнього весняного місяця.

Мама – найголовніша людина в житті кожного, а тому висловлювати слова подяки їй і огортати турботою необхідно завжди, а не лише в певний день. Це важлива, хвилююча і складна роль для кожної жінки, а сама дата – ще одне нагадування про материнство, материнські зв’язки та вплив матерів у суспільстві.

З нагоди 14 травня Факти ICTV підготували привітання з Днем матері 2023 у СМС, щоб ви змогли відправити приємні слова своїй мамі.

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Мамо! Тебе вітаю з ніжним святом

Бажаю радості багато,

Приємних, добрих лиш вістей

Від усіх нас, твоїх дітей!

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З Днем матері, люба, тебе я вітаю,

Та щиро подякую, мамо, за все,

За ніжність, турботу, кохання безкрає,

За серце велике твоє золоте!

***

Мамою рідна, кохана моя,

Сьогодні це свято – тільки тобі.

Бажаю тобі я щастя й добра,

І віри, і надії, і мирного неба.

***

Таких, як ти, немає більше в світі,

Ти лиш одна, матусечка, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день із усмішкою стрічать!

***

Матуся моя рідна,

Найкраща в усьому світі.

Тобі слова подяки,

Тобі яскраві квіти!

Весела будь, багата,

Щасливо посміхайся.

Та різним перешкодам

Ніколи не здавайся!