21 вересня православні християни відзначають велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Ця важлива дата має свою багату історію, але також традиції та заборони, яких дотримувались наші предки.

Саме час привітати друзів та близьких із цим днем, та нагадати про важливість віри. Наразі українці вірять у перемогу, яка неминуче буде.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у листівках у Viber, які порадують яскравими фарбами та дзвінкими побажаннями.

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Нагадаємо, що Різдво Пресвятої Богородиці таїть у собі заборони та традиції, які передавалися від покоління до покоління. Наприклад, якщо на 21 вересня буде густий туман, то осінь буде холодною, а якщо не буде роси – зима буде майже без снігу.

Цього дня заведено дякувати Богородиці за врожай, а також ходити в гості один до одного. Раніше віряни навіть спалювали старий одяг та взуття, щоб у новому році був успіх і щастя.

Ознайомитись із традиціями та заборонами на Різдво Пресвятої Богородиці можна на Фактах ICTV.