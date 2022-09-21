Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Нехай Божа матір охороняє: теплі листівки та привітання із Різдвом Пресвятої Богородиці

21 Вересня 2022, 07:45
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Богородица

21 вересня православні християни відзначають велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Ця важлива дата має свою багату історію, але також традиції та заборони, яких дотримувались наші предки.

Саме час привітати друзів та близьких із цим днем, та нагадати про важливість віри. Наразі українці вірять у перемогу, яка неминуче буде.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у листівках у Viber, які порадують яскравими фарбами та дзвінкими побажаннями.

Зараз дивляться

Рождество Пресвятой Богордицы Рождество Пресвятой Богордицы Рождество Пресвятой Богордицы Рождество Пресвятой Богордицы Рождество Пресвятой Богордицы

Нагадаємо, що Різдво Пресвятої Богородиці таїть у собі заборони та традиції, які передавалися від покоління до покоління. Наприклад, якщо на 21 вересня буде густий туман, то осінь буде холодною, а якщо не буде роси – зима буде майже без снігу.

Цього дня заведено дякувати Богородиці за врожай, а також ходити в гості один до одного. Раніше віряни навіть спалювали старий одяг та взуття, щоб у новому році був успіх і щастя.

Ознайомитись із традиціями та заборонами на Різдво Пресвятої Богородиці можна на Фактах ICTV.

Читайте також:
Нехай Божа матір охороняє: теплі листівки та привітання із Різдвом Пресвятої БогородиціТиждень космосу та День захисників: календар свят на жовтень 2022

Теги
Привітання зі святами РІздво Пресвятої Богородиці
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь