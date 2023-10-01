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Нехай Богородиця захищає від лиха: привітання з Покровою у листівках

1 Жовтня 2023, 09:20
Валентина Чорна редакторка стрічки
Церква
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 1 жовтня, віряни відзначають одне з найважливіших церковних свят – Покрову Пресвятої Богородиці.

Історія цього дня пов’язана з легендою про Богородицю, яка врятувала людей від загибелі та захистила місто Константинополь від облоги ворогів. 

На Покрову віряни зазвичай ходять до церкви і просять у Божої матері міцного здоров’я, захисту, благополуччя та щасливого сімейного життя.

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З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у листівках, які можна відправити своїм рідним та близьким.

Покрова Пресвятої Богородиці - листівки

Покрова Пресвятої Богородиці – листівки

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці - привітання у листівках

Покрова Пресвятої Богородиці – привітання у листівках

Картинки на Покрову Пресвятої Богородиці

Картинки на Покрову Пресвятої Богородиці

Листівки з Покровою Пресвятої Богородиці

Листівки на свято Покрови Пресвятої Богородиці

Крім Покрови Пресвятої Богородиці, 1 жовтня українці відзначають й низку інших свят.

Зокрема, на цю дату припадає  День українського козацтва, День захисників і захисниць України, а також День вчителя.

Які ще свята відзначають 1 жовтня 2023 року в Україні, що відомо про прикмети і заборони цього дня – читайте у нашому матеріалі.

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Теги
Покрова Пресвятої Богородиці Свята Церковні свята
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