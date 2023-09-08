Сьогодні, 8 вересня, віряни відзначають важливе релігійне свято – Різдво Пресвятої Богородиці, яке також називають Друга Пречиста. Раніше його дата була 21 вересня, проте з переходом ПЦУ та УГКЦ на новий календар вона змінилася.

Це свято присвячене народженню Діви Марії – матері Ісуса Христа, а тому воно має особливе значення. Зазвичай цього дня віряни відвідують церкву, ставлять свічки та моляться, просячи в Богородиці захисту, благословення, здоров’я собі та близьким. Також потрібно вітати одне одного, бажаючи благодаті та добра.

Факти ICTV підготували привітання в листівках із Різдвом Пресвятої Богородиці 2023, щоб ви могли надіслати їх усім своїм близьким.

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