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Нехай береже твою сім’ю від бід: привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2023 у листівках

8 Вересня 2023, 07:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Різдво Пресвятої Богородиці 2023
Джерело: Pexels

Сьогодні, 8 вересня, віряни відзначають важливе релігійне свято – Різдво Пресвятої Богородиці, яке також називають Друга Пречиста. Раніше його дата була 21 вересня, проте з переходом ПЦУ та УГКЦ на новий календар вона змінилася.

Це свято присвячене народженню Діви Марії – матері Ісуса Христа, а тому воно має особливе значення. Зазвичай цього дня віряни відвідують церкву, ставлять свічки та моляться, просячи в Богородиці захисту, благословення, здоров’я собі та близьким. Також потрібно вітати одне одного, бажаючи благодаті та добра.

Факти ICTV підготували привітання в листівках із Різдвом Пресвятої Богородиці 2023, щоб ви могли надіслати їх усім своїм близьким.

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привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2023

привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2023

привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2023

привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2023

привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2023

Детальніше про історію свята Різдво Пресвятої Богородиці, його традиції та заборони – читайте на Фактах ICTV.

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РІздво Пресвятої Богородиці
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