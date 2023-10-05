Родинні звʼязки в Україні особливо шанують. Багато сімей нині розділені через війну, тому будь-яка нагода побачитись та обійняти рідних є дуже цінною. Факти.Life зібрали у цьому матеріалі сімейні свята, що відзначають в Україні. Тому зберігайте його собі, щоби знати, коли святкується Міжнародний день сімʼї та багато інших дат, щоб мати зайву нагоду привітати своїх близьких чи й самим прийняти вітання.

Коли відзначається Міжнародний день сімʼї

День, коли всі члени родини можуть привітати одне одного з тим, що вони одне в одного є, припадає на 15 травня. Свято встановлене Генасамблеєю ООН та має соціальний підтекст. У цей день громадськості у різних країнах варто звернути увагу на численні проблеми сім’ї, щоби родина дійсно стала тією фортецею, в якій можна укритися від будь-яких негараздів.

Будьте обережні та не сплутайте цю дату із 8 липня, на яке припадає святкування Дня родини у Росії. З 2011 року з подачі державного зрадника Віктора Януковича Україна стала відзначати сімейне свято разом із північним сусідом. Це тривало довгі роки, але зараз маємо викорінити російський контекст, адже країна-агресор лише шкодить українським сімʼям, тому ні про які спільні Дні родин не може бути й мови.

Зараз дивляться

Згідно з указом президента України від 28 липня 2023 року, День сім’ї в нашій державі тепер відзначається спільно з усім світом 15 травня.

Міжнародний день захисту дітей – 1 червня

Ще одне велике свято, яке охоплює весь світ і має зробити пріоритетом захист прав, життя і здоров’я дітей. Нині в Україні та світі діє чимало організацій, що опікуються питанням дотримання прав дітей, надто в умовах війни.

Тепер давайте подивимося, в які дні року можна привітати зі святом найближчих членів родини.

Коли святкують День матері в Україні

Найрідніших жінок у світі українці вітають у другу неділю травня. День матері в нашій країні офіційно почали відзначати з 2000 року. Цьогоріч він припав на 14 травня, наступного року – на 12-те. Не забудьте цього дня проявити увагу до своєї мами та сказати, як сильно ви її любите. Так само можна вчиняти кожного дня.

Коли відзначається День батька

У татусів є дві дати, щоб зайвий раз почути від дітей слова подяки та любові. Офіційно в Україні День батька відзначають у третю неділю червня. Тож цього року свято вже минуло, а от у 2024 році не забудьте 16 червня підготувати для тата листівку, подарунок, вірш, або просто сказати щось від серця. Крім того, в Україні ще відзначають неофіційне свято – Всенародний день батька, який припадає на третю неділю вересня та є громадською ініціативою. Започаткував цю дату у 2009 році Міжнародний центр батьківства, що діє в Україні.

День доньки – четверта неділя вересня, а не 25 квітня

Той випадок, коли Росія намагається видати свої свята за наші, тому треба бути пильними. Цього року сталася плутанина, тож доньок вітали в ЗМІ та соцмережах 25 квітня. Проте єдина країна, де у цей день відзначається День доньки – це наш цинічний та агресивний північний сусід. Міжнародний день доньок відзначається в четверту неділю вересня. Цьогоріч він припав на 24 вересня, у 2024-му відзначатиметься 22-го. У цей день батьки вітають своїх донечок, щоб нагадти, як міцно їх люблять.

Коли відзначають День сина в Україні

День сина в Україні зазвичай відзначають 22 листопада. Це неофіційне свято, проте маєте чудову нагоду привітати синів, як маленьких, що лише починають свій життєвий шлях, так і великих, зокрема тих, хто стоїть на захисті рідної землі. Також є ще один день, коли можна привітати одразу синів та доньок – це 11 серпня. Його відзначають в багатьох країнах світу.

Коли святкується День бабусі

Таких дат протягом року одразу кілька. Причому вітати можна не лише бабусь, а й дідусів. Згідно зі святковим календарем, для відзначання Міжнародного дня бабусь і дідусів обрана четверта неділя липня. У 2023 році свято припадало на 23 липня, у 2024-му святкуватимем 28-го. Також родичів з подачі Нідерландів вітають 28 жовтня, тобто вже зовсім скоро, та 21 січня. Спочатку ця дата була традиційною для Польщі, проте з часом поширилася і на нас.

Інші родинні свята

Також є купа різних дат протягом року, щоб привітати братів та сестер, наприклад, 18 квітня або 27 вересня. Також 7 вересня віддзначається День онуків. Свято започаткували в Нідерландах, але воно вже дісталося України. Тож, як бачимо, нагод для привітань та обіймів вистачає. Головне, щоби з роками родинні звʼязки лише зміцнювались.