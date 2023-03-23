Вербна неділя – дуже важливе свято, яке відзначають християни за тиждень до Великодня. У 2023 році Вербна неділя припадає на 9 квітня.

У цю дату віряни згадують пришестя Ісуса Христа в Єрусалим, адже це було за кілька днів до його страждань в ім’я людства.

У Вербну неділю віряни зранку йдуть до церкви та ставлять свічку, що символізує смерть і воскресіння Христа. Після служби освячують гілочки верби та несуть їх додому.

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Факти ICTV дізнавалися, які слова потрібно промовляти на Вербну неділю 2023 та що вони означають.

Традиційні слова на свято Вербної неділі 2023

Після відвідування церкви, повернувшись додому, віряни мають побити освяченими гілочками верби своїх рідних та друзів. Водночас потрібно промовляти : – Не я б’ю, верба б’є. Будь здоровий, як вода і багатий, як земля.

Вважається, що такий обряд очищає від хвороб і злих духів. Також люди вірили, що ритуальне побиття допомагає лишатися активними, тобто живими й здоровими.

Насправді такі примовки мають безліч варіацій. У кожному регіоні України люди звикли до своїх сталих висловів на Вербну неділю.