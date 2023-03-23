Вербна неділя – дуже важливе свято, яке відзначають християни за тиждень до Великодня. У 2023 році Вербна неділя припадає на 9 квітня.
У цю дату віряни згадують пришестя Ісуса Христа в Єрусалим, адже це було за кілька днів до його страждань в ім’я людства.
У Вербну неділю віряни зранку йдуть до церкви та ставлять свічку, що символізує смерть і воскресіння Христа. Після служби освячують гілочки верби та несуть їх додому.
Факти ICTV дізнавалися, які слова потрібно промовляти на Вербну неділю 2023 та що вони означають.
Традиційні слова на свято Вербної неділі 2023
Після відвідування церкви, повернувшись додому, віряни мають побити освяченими гілочками верби своїх рідних та друзів. Водночас потрібно промовляти : – Не я б’ю, верба б’є. Будь здоровий, як вода і багатий, як земля.
Вважається, що такий обряд очищає від хвороб і злих духів. Також люди вірили, що ритуальне побиття допомагає лишатися активними, тобто живими й здоровими.
Насправді такі примовки мають безліч варіацій. У кожному регіоні України люди звикли до своїх сталих висловів на Вербну неділю.
Найпоширеніша промовка: – Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень. Уже недалечко червоне яєчко.
Але є ще такі варіанти:
- Не я б’ю, лоза б’є, лоза б’є не заб’є. Від нині за тиждень буде Великдень (галицьке вітання).
- Не я б’ю, верба б’є! Будь великий, як верба, здоровий, як вода, багатий, як земля.
- Не я б’ю, лоза б’є, лоза б’є не заб’є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий, як вода, багатий, як земля, а красний, як тая паска, бо в ній Божа ласка.
- Шутка б’є – не я б’ю, віднині за тиждень, буде в нас Великдень!
Наші предки вірили, що усі ці слова та побажання обовʼязково збудуться та захистять людину від злих духів!
Також популярні маленькі віршики на Вербну неділю:
Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
***
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові
Та раділи. Скоро свята Пасха!
***
Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!
Що потрібно робити з освяченою вербою?
Після храму та традиційного побиття родичів наші предки садили одну з гілочок у землю біля будинку та промовляли: – Щоб росла Богу на славу, а нам, людям, на вживання.
Також було заведено кидати гілочки в їжу худобі. Вважалося, що це вбереже її від хвороб. Також віряни кидали гілочки у воду, а потім купали в ній хворих дітей.
Освячені гілочки верби потрібно зберігати цілий рік! Викидати засохлу гілку – великий гріх, її обовʼязково потрібно зберігати весь рік на покуті з іконами.
Також освячену вербу не можна топтати – це великий гріх.