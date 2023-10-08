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Не стримуйте польоту фантазії! Привітання з Днем художника 2023

8 Жовтня 2023, 07:35
Валентина Чорна редакторка стрічки
художник, малювання
Джерело: Pexels

Традиційно у другу неділю жовтня в Україні відзначають День художника. Цьогоріч свято припадає на 8 число.

День художника був заснований у 1998 році указом тодішнього президента Леоніда Кучми. 

У день свята зазвичай проводять виставки, на яких демонструють роботи талановитих живописців, також митцям привласнюють державні звання.

Зараз дивляться

Сьогодні варто побажати натхнення та кар’єрних звершень всім художникам, які своєю творчістю роблять наш світ кращим.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем художника 2023 у листівках.

День художника 2023

День художника 2023 в Україні

День художника 2023

З Днем художника

День художника 2023

Картинки з Днем художника 2023

День художника 2023

День художника 2023 – листівки

День художника 2023

Привітання із Днем художника – картинки

У жовтні українці відзначатимуть й низку інших важливих свят. У зв’язку з переходом Православної церкви на новий календар частина дат змістилася.

Детальний календар свят на жовтень 2023 року – дивіться у нашому матеріалі.

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Теги
День художника України Привітання зі святами Свята художник
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