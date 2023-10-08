Традиційно у другу неділю жовтня в Україні відзначають День художника. Цьогоріч свято припадає на 8 число.

День художника був заснований у 1998 році указом тодішнього президента Леоніда Кучми.

У день свята зазвичай проводять виставки, на яких демонструють роботи талановитих живописців, також митцям привласнюють державні звання.

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Сьогодні варто побажати натхнення та кар’єрних звершень всім художникам, які своєю творчістю роблять наш світ кращим.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем художника 2023 у листівках.

У жовтні українці відзначатимуть й низку інших важливих свят. У зв’язку з переходом Православної церкви на новий календар частина дат змістилася.

Детальний календар свят на жовтень 2023 року – дивіться у нашому матеріалі.