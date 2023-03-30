Великдень – найважливіше релігійне свято у християнському календарі, яке традиційно супроводжується різноманітними стравами.

Саме на Великдень завершується Великий піст, тому віряни можуть дозволити собі їсти усе, що забажають! Факти ICTV дізнавалися, що готують на Великдень окрім пасок і якими стравами можна урізноманітнити святкове меню.

Що приготувати на Великдень 2023

Окрім традиційних, є безліч інших страв, які можна приготувати на Великдень. Найпопулярнішими вважаються мʼясні та рибні страви.

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Наприклад, можна приготувати:

Мʼясну ковбасу.

Запечену шинку чи буженину.

Мʼясо з картоплею у горщику.

Яловичину, запечену в духовці.

Стейки та овочі на грилі.

Запечені курячі крильця у смачному соусі

Холодець із курки.

Запечену перепілку.

Печінковий торт.

Мʼясо чи рибу на грилі.

Молоду картоплю.

Мʼясний рулет з овочами.

Різноманітні святкові салати без майонезу

Запечену скумбрію з овочами.

Також можна приготувати рибні кульки, сирні конвертики, бутерброди з маслом та червоною рибою, рулетик з лаваша, горішкові рулетики, хумус та багато іншого.

Наприклад, чудовою закускою стануть маленькі грінки, змащені сирно-яєчним салатиком.

Для цього вам знадобиться:

плавлені сирки – 3 шт;

варені яйця – 4 шт;

майонез – 3 ст. л;

часник – 5 зубчиків;

маленькі грінки.

Спершу потрібно натерти яйця та плавлені сирки на дрібній тертці, додати майонез та подрібнений часник. Ретельно перемішайте салат, якщо потрібно, посоліть і поперчіть.

Готовим салатом намажте кожну грінку та додайте шматочок червоної риби.

Також можна приготувати рибне філе у сметанно-грибному соусі. Перевага цієї страви у тому, що готувати її можна як у духовці, так і на сковорідці.

Для приготування, вам знадобиться:

філе риби (будь-якої) – 4-6 шт;

сметана 15% – 250 г;

спеції за смаком;

печериці – 500 г;

твердий сир – 50 г.

Спочатку потрібно почистити рибу та дістати з неї усі кісточки. Чисте рибне філе киньте на сковорідку та трішки підсмажте. Паралельно підсмажте нарізані печериці.

У сковорідку до риби додайте сметану та трохи води. Посоліть, поперчіть, додайте печериці. Тушкуйте рибу 20-35 хв. Потім додайте натертий твердий сир.

До речі, сметану можна замінити вершками.

Також українці на Великдень готують крученики з чорносливом. Для приготування вам знадобиться:

свинина – 500 г;

чорнослив – 200 г;

твердий сир – 200 г;

м’ясний бульйон;

сіль, перець на ваш смак.

Спершу вам необхідно посмажити звичайні свинячі биточки. Потім – нарізати попередньо замочений чорнослив, а сир слід натерти на тертці.

На смажений биток викладіть чорнослив і сир, заверніть його рулетиком і закріпіть зубочисткою (щоб не розпалося).

Усі крученики складіть в каструлю та залийте бульйоном. Каструлю зі стравою поставте в духовку на 30-35 хв.