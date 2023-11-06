Згідно з новим календарем, Різдвяний піст 2023 розпочнеться 15 листопада і триватиме до 24 грудня.

Протягом 40 днів вірянам, які прагнуть очистити тіло і душу перед Різдвом Христовим, не можна їсти яйця, молочні та м’ясні продукти.

Окрім обмежень у харчуванні є й низка інших заборон. Що можна та не можна робити у період Різдвяного посту – читайте далі у матеріалі.

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Що не можна робити у Різдвяний піст 2023

На період Різдвяного посту варто утриматися від гучних розваг і святкувань. Заборонено грати весілля та вінчатися.

Не можна сваритися, лихословити, пліткувати, засуджувати інших, заздрити та думати про погане. Думки повинні бути чистими та світлими, оскільки піст – час підготовки до Різдва Христового.

Варто відмовитися від вживання алкоголю та куріння. Лише в окремі дні посту дозволяється пити вино.

Що можна робити у Різдвяний піст 2023

У Різдвяний піст віряни повинні більше часу приділяти молитві та відвідуванню богослужінь у церкві. Варто покаятися у гріхах та подумати про те, чи дотримуєтеся ви християнських заповідей.

Під час посту важливо допомагати нужденним, також варто попросити вибачення у рідних та пробачити їм всі образи.

Різдвяний піст – це час для духовного очищення, тому цей період варто провести в абсолютному спокої та зі світлими думками.

Потрібно намагатися стати ближчим до Бога, а для цього потрібно відмовитися від того, що наповнює ваше життя негативом.