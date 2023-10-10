Яке сьогодні свято

На понеділок, 10 жовтня 2023 року, в Україні припадає День працівників стандартизації та метрології. У світі відзначають Всесвітній день психічного здоров’я. Віряни ж вшановують пам’ять мучеників Євлампія і Євлампії – згідно з новоюліанським календарем.

Які свята відзначають 10 жовтня 2023 року в Україні, у кого іменини, а також прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Який сьогодні, 10 жовтня 2023, день в Україні

Сьогодні в нашій країні відзначають професійне свято – День працівників стандартизації та метрології України. Ця дата з’явилася в нашому календарі в 2002 році, згідно з указом президента Леоніда Кучми.

Зараз дивляться

Його мета – враховувати великий і вагомий внесок працівників сфери стандартизації та метрології в розвиток економіки держави.

Яке церковне свято 10 жовтня 2023 року

Згідно з новоюліанським календарем, на який ПЦУ перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні, 10 жовтня, віряни відзначають День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії.

Це брат і сестра з багатої родини. Євлампій прийняв християнство, але після указу імператора про їхнє знищення, його схопили і привели на суд. Він не зрадив віру в Бога і витримав тортури.

Євлампія дізналася про це і також заявила, що вона християнка, і готова витерпіти муки разом із братом. Язичники намагалися їх усіляко позбавити життя, змушуючи відректися від віри, але мученики все витримали. Тоді Євлампію відрубали голову, а Євлампія не витримала побаченого і померла.

Хто святкує День ангела 10 жовтня 2023 року

Іменини цього дня відзначають – Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Петро, Федір.

Що не можна робити 10 жовтня 2023 року

Не можна злитися, ображатися, лихословити і засуджувати.

Не варто конфліктувати.

Великі покупки відкладіть на інший день.

Наші предки вірили, що 10 жовтня в лісі можуть бути потойбічні сили, а тому цього дня не варто його відвідувати.

Не варто підпускати до себе негативні думки.

Що можна робити сьогодні

Цей час пов’язаний з підготовкою до зими, а тому на нього багато клопоту. Займатися домашніми справами можна, але не варто занадто перезавантажувати себе.

Наші пращури в цей день випікали печиво з медом, а потім – подавали на сніданок усім домашнім.

Народні прикмети на 10 жовтня 2023 року