Яке сьогодні свято

На понеділок, 10 жовтня 2023 року, в Україні припадає День працівників стандартизації та метрології. У світі відзначають Всесвітній день психічного здоров’я. Віряни ж вшановують пам’ять мучеників Євлампія і Євлампії – згідно з новоюліанським календарем.
Які свята відзначають 10 жовтня 2023 року в Україні, у кого іменини, а також прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.
Який сьогодні, 10 жовтня 2023, день в Україні
Сьогодні в нашій країні відзначають професійне свято – День працівників стандартизації та метрології України. Ця дата з’явилася в нашому календарі в 2002 році, згідно з указом президента Леоніда Кучми.
Його мета – враховувати великий і вагомий внесок працівників сфери стандартизації та метрології в розвиток економіки держави.
Яке церковне свято 10 жовтня 2023 року
Згідно з новоюліанським календарем, на який ПЦУ перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні, 10 жовтня, віряни відзначають День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії.
Це брат і сестра з багатої родини. Євлампій прийняв християнство, але після указу імператора про їхнє знищення, його схопили і привели на суд. Він не зрадив віру в Бога і витримав тортури.
Євлампія дізналася про це і також заявила, що вона християнка, і готова витерпіти муки разом із братом. Язичники намагалися їх усіляко позбавити життя, змушуючи відректися від віри, але мученики все витримали. Тоді Євлампію відрубали голову, а Євлампія не витримала побаченого і померла.
Хто святкує День ангела 10 жовтня 2023 року
Іменини цього дня відзначають – Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Петро, Федір.
Що не можна робити 10 жовтня 2023 року
- Не можна злитися, ображатися, лихословити і засуджувати.
- Не варто конфліктувати.
- Великі покупки відкладіть на інший день.
- Наші предки вірили, що 10 жовтня в лісі можуть бути потойбічні сили, а тому цього дня не варто його відвідувати.
- Не варто підпускати до себе негативні думки.
Що можна робити сьогодні
Цей час пов’язаний з підготовкою до зими, а тому на нього багато клопоту. Займатися домашніми справами можна, але не варто занадто перезавантажувати себе.
Наші пращури в цей день випікали печиво з медом, а потім – подавали на сніданок усім домашнім.
Народні прикмети на 10 жовтня 2023 року
- Якщо цього дня сніг, то весна буде гарною.
- Морозу немає – найближчий місяць зими не буде.
- Гроза цього дня – до безсніжної, теплої і короткої зими.
- Вітер із півночі або сходу – до різкого похолодання.
- У верби почало жовтіти листя знизу – до ранньої зими.