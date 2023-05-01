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Натхнення і мотивації: привітання з Днем праці в листівках, СМС і прозі

1 Травня 2023, 07:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
День труда
Джерело: Unsplash

1 травня в усьому світі відзначають Міжнародний День праці. Україна також шанує традиції, і 2023 року свято припадає на понеділок.

У мирний час перший день робочого тижня став би вихідним, але в умовах війни часу для відпочинку в травні значно менше.

Свято встановлено на знак солідарності працівників, і вперше в Україні відзначили у Львові 1980 року.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем праці у листівках, СМС та прозі, щоб привітати близьких.

Привітання в прозі

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Щиро вітаємо вас з Днем праці – святом миру і вільної праці на оновленій землі, яке стало в Україні традиційним.

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Першого дня травня, на День праці, я від душі вітаю з цим святом і хочу побажати, щоб будь-яка праця і брава робота отримували щиру вдячність, щоб будь-яку справу доводили до кінця, щоб поруч завжди були добрі і вірні друзі, щоб руки ніколи не втомлювалися, а голову світлі думки завжди відвідували.

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Від щирого серця вітаємо зі святом 1 Травня! Зичимо щастя, здоров’я, весняного тепла! Натхнення, творчої праці! Хай першотравневі свята принесуть Вам і Вашим близьким радість та задоволення! Хай панує мир, злагода та добробут у Ваших оселях!

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Вітаю з Днем трудівників! Бажаю, щоб ваші труди завжди приносили бажані плоди у вигляді результатів. Щоб робота була в радість. Нехай всі поставлені цілі здійсняться, а фінанси збільшаться! Добра, тепла, достатку, бажання, успіху і добробуту!

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Друзі, з Днем праці! Гарної погоди, весни і тепла. Веселе сонце протягне свій промінь, Нехай життя буде ясне, без гроз і без хмар!

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Привітання у листівках

День праці День праці День праці День праці День праці

Привітання у СМС

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Поздоровляю з Днем праці
З святом розквіту весни.
Всього доброго бажаю,
Цвіту, щастя і краси.

***

День праці – гарне свято!
І досі вихідних нам мало…
Цим нас всіх і об’єднав!

***

Хай буде це свято світлий.
Ми вітаємо вас, і знову
Бажаємо щоб і вам, і дітям
Дарував він радість і любов.

***

З Днем праці я вітаю,
І тобі я побажаю
Більше радості, добра
І весняного тепла!

***

Якщо втомився працювати,
І ноги йдуть вже ледь до хати,
Ти роботу враз кидай,
Перше травня відзначай!

***

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1 травня Привітання зі святами
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