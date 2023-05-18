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Нашого цвіту – по всьому світу. Привітання з Днем вишиванки 2023 у листівках

18 Травня 2023, 07:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День вышиванки
Джерело: Pexels

18 травня в Україні відзначають традиційне свято – День вишиванки. Його щорічно святкують у третій четвер травня.

Мета свята – збереження українських народних традицій і носіння національної сорочки, а тому цього дня громадяни нашої країни в усьому світі одягають вишиванки. Саме це вбрання є одним із найвідоміших і найвпізнаваніших символів нашої культури.

Нині, під час повномасштабної війни, українці особливо трепетно ставляться до своїх традицій, а тому людей у вишиванках можна побачити дедалі частіше і не лише у визначений для цього день. З нагоди цієї дати, Факти ICTV підготували привітання з Днем вишиванки 2023 у листівках.

Нагадаємо, свято вишиванки заснувала студентка Чернівецького університету Леся Воронюк у 2006 році. Відтоді з кожним роком воно набуває все більшої впізнаваності в усьому світі.

До слова, зазвичай у День вишиванки проводять різноманітні відповідні заходи, але 2022 року їх в Україні особливо не було з метою безпеки.

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