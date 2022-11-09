День української писемності та мови відзначають щороку 9 листопада. 2022 року свято припадає на середу.

Суть важливої ​​дати – нагадати про роль української мови у створенні та єдності нашого суспільства. Стрижень нашої волі й незламності міцно вплетений у нашу мову, і ми доводимо це щодня не лише Росії, а й усьому цивілізованому світу.

Факти ICTV підготували найкращі листівки до Дня української писемності та мови, які нагадають близьким та друзям про важливість нашої культурної спадщини.

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Відомо, що День української писемності та мови почали відзначати ще 1997 року з ініціативи другого президента України Леоніда Кучми. Свято також має свої традиції — щорічно заведено залишати квіти біля пам’ятника Нестору-літописцю, відзначати найкращих популяризаторів нашої мови, а також заохочувати видавництва, які друкують українською.

Листопад у самому розпалі – саме час подумати про грудень. Наприклад, планувати плани на останній місяць цього року. Крім новорічних свят будуть і професійні, а також церковні важливі дні. Наприклад, свій день першого місяця зими відзначатимуть прокурори, адвокати, а також співробітники архівів. Ознайомитися з повним календарем свят грудня 2022 року можна на Фактах ICTV.