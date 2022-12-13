13 грудня багато вірян святкують День Андрія Первозванного – апостола, який першим пішов за Богом.

Як і будь-яке церковне свято, це має як традиції, так і заборони, яких дотримувалися наші предки й ділилися досвідом через покоління. Прикметам також є місце на День Андрія – вони допомагають дізнатися, якою буде зима і чого чекати від весни.

Народні прикмети на Андрія – далі в матеріалі.

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Якщо вода поряд тиха – зима буде спокійною. Якщо помітні хвилі – настають заморозки, які протримаються аж до весни.

Якщо в печі червоний вогонь – настають холоди. Якщо полум’я білого відтінку – незабаром прийде тепло.

На свято Андрія йде сніг – будуть морози, і до них краще підготуватись.

Якщо сніжинки падали 12-13 грудня – сніг лежатиме ще дуже довго.

Якщо на вулиці мороз, але яскраво світить сонце – влітку буде гарний урожай.

Грудень іде повним ходом, незабаром настане січень і принесе нам багато свят. Готуватися варто і до церковних, і до державних. У списку є також професійні – треба не забути привітати своїх друзів та близьких. Ознайомитися з повним календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.