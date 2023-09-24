Традиційно наприкінці другого місяця золотої пори відзначають наймістичніше свято в році – Геловін. Його знають у всіх куточках світу – десь більше святкують, десь менше, а тому воно є міжнародним.

Ця дата багата на традиції та різноманітні обряди. Саме з нею асоціюються гарбузи з вирізьбленою гримасою та свічкою всередині, люди в костюмах персонажів і діти, які просять цукерки. Якщо ви хочете долучитися до святкування, то маєте знати – коли відзначають Геловін 2023.

Щорічно дата святкування незмінна і припадає на кінець другого місяця осені – початок третього. Геловін 2023 відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Цього року він припадає з вівторка на середу.

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Гучно відзначають Геловін у США. Громадяни Америки тематично прикрашають свої оселі, переодягаються в костюми, ходять по домівках або ж просто чекають доки до них прийдуть і попросять солодощі.

В Україні ж такого не було, проте до повномасштабної війни різні заклади влаштовували вечірки на Геловін, куди кожен охочий міг з’явитися в костюмі персонажа, який йому до душі.

Однак свято можна влаштувати і вдома, наприклад, вирізавши гримасу з гарбуза.