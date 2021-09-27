Традиційно 27 вересня християни відзначають Воздвиження Хреста Господнього. У цей день прославляється добровільна жертва, принесена Богом заради спасіння людства – розп’яття Ісуса Христа.
Сьогодні варто привітати всіх рідних та близьких. Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Воздвиженням Хреста Господнього у листівках і СМС.
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Вітаємо зі святом Воздвиження Хреста. Бажаємо величезного щастя вам і вашим близьким, невтомної віри і світлої надії, невичерпної любові та нездоланного бажання робити добрі справи. Нехай Господь вас береже, а кожен день у житті для вас буде радісним і щасливим!
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З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.
Віри сильної в душі бажаю.
Нехай це допоможе перемогти вам біди та нещастя.
Сила потужна Хреста вам подарує щастя.
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Нехай у цей святковий день зрадіє ваша душа. Нехай ваші серця наповняться світлом, добром і щастям. Бажаю, щоби міцна віра допомагала вам у житті, берегла від бід, невдач і розчарування. Вітаю з Воздвиженням Чесного й Животворящого Хреста Господнього!
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Нехай Господь береже від проблем,
І позбавить від складних дилем,
Нехай подарує спокій і добро,
І нехай всюди панує щира любов!
Нехай тебе береже Хрест від зла,
І нехай відступить чимдалі темрява,
Буде він тебе направляти,
Шлях тобі завжди освячувати!
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Нехай у це велике християнське свято всі наші молитви будуть почутими, у сім’ях панує мир і благодать, а злі погляди обходять вас стороною. Бажаю здоров’я, добрих помислів і Божого Милосердя!
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Згідно з переказами, у 326 році цариця Олена вирушила на пошуки християнських святинь у Єрусалимі. І тоді вона знайшла Хрест, на якому був розп’ятий Ісус, і його труну, тобто, печеру, де він був похований, а потім воскрес.
Згодом патріарх Макарій спорудив хрест, щоб всі бажаючі могли побачити святиню і доторкнутися до неї.
А імператор Костянтин побудував храм Гробу Господнього (Вознесіння Христового). Піднесений хрест став символом перемоги і торжества християнства.
У свято Воздвиження Хреста Господня всі віруючі повинні дотримуватися суворого посту – виключити з раціону м’ясо, рибу та будь-яку їжу тваринного походження.
Також не можна сваритися, лихословити і займатися будь-якою важкою фізичною працею.
Воздвиження Хреста Господнього: історія, традиції і заборони