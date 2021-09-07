Традиційно 7 вересня в Україні відзначають День військової розвідки. Сьогодні варто привітати всіх, хто працює над захистом національних інтересів держави.

Спеціально для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем військової розвідки в СМС.

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Вітаю З Днем військового розвідника. Бажаю завжди бути в курсі всіх подій і вміти розплутувати будь-який клубок завдань. Успіхів, кмітливості і завзятості, а також впевненості, сил і непереможного бойового духу!

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Всіх розвідників військових,

Ми сьогодні вітаємо.

Вам добрих відмінних перемог,

Ми від щирого серця бажаємо.

В безпеці щоб життя було,

А сім’я жила в любові, турботі і достатку.

Щоб душа, як по хвилях пливла,

Словом щоб було все у Вас в порядку.

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З Днем військового розвідника! Бажаю сил, удачі і терпіння, наполегливості, мужності і поваги. Нехай будь-яка таємниця для тебе стає явною, нехай в будь-якій справі тобі вдається розвідувати все до кінця. Успіхів і міцного здоров’я!

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Військовий розвідник, спасибі за працю,

Сьогодні тебе від душі вітаємо.

Здоров’ячка міцного, як смарагд,

І життя спокійного сердечно бажаємо.

Любові, благодаті і ніжної турботи,

І щоб оточували рідні, друзі.

Успіхів звичайно ж у важкій роботі,

Добра, розуміння у всьому і завжди.

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Військові розвідники – це дуже важлива професія для нашої країни. Я вітаю Вас з Вашим професійним святом і бажаю досягнення поставлених цілей у всіх починаннях. Нехай Ваша цілеспрямованість і вольовий характер принесуть Вам підвищення по службі.

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Твоя професія нерозривно пов’язана з мужністю і героїзмом, але саме завдяки цим якостям наша рідна держава під надійним захистом. Вітаємо тебе і бажаємо надійних шифрувальних кодів для захисту свого особистого щастя і благополуччя!

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Професійне свято військової розвідки стало офіційним 7 вересня 1992 року.

Тоді перший президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення розвідувального органу при Міністерстві оборони України.

В системі національної безпеки України військова розвідка посідає важливе місце, оскільки залишається опорою нашої державності та одним із інструментів захисту національних інтересів від зовнішніх загроз.

Кожна країна потребує ефективної та активної розвідки, яка спроможна до надання оперативної, об’єктивної та достовірної інформації.

Ця професія є досить небезпечною, оскільки розвідникам часто доводиться наражати своє життя на небезпеку заради успіху військової операції.