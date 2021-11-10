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Найкращі привітання з днем ангела Неоніли в листівках і СМС

10 Листопада 2021, 09:17 Каріна Зуєва
З днем ангела
Джерело: Pexels

10 листопада відзначають день ангела Неоніли (Неля, Ніла). Іменини святкуються на честь святої мучениці Неоніли.

Це ім’я доволі рідко зустрічається в наш час, проте якщо ви знаєте його власницю, Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Неоніли в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Неоніли в листівках

Привітання з днем ангела Неоніли в СМС

***

Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Неоніла, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для вас!

***

Сьогодні Неоніла для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.

***

Неоніла – наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!

***

Від щирого серця вітаю тебе Неоніла з іменинами й бажаю, щоб твоє життя підносило приємні сюрпризи, дарувало масу незабутніх вражень, перспективних можливостей, вірного щастя та щирої любові.

***

Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож негода тебе не підстерігає.
Отримуй натхнення від кожної миті,
Удачу свою лови сміливо за хвіст,
Мрій про найбільші скарби у світі,
Роби лише те, до чого маєш хист.

Значення імені Неоніла

Неоніла – ім’я грецького походження, яке перекладається як нова, оновлена, та, що дарує ​​молодість.

Власниця цього імені демонструє свій характер із дитинства. Вона наполеглива, спокійна, тверда, трохи хитрувата, але принципова.

Неоніла цілеспрямована і працелюбна, що дозволяє досягти успіху в кар’єрі.

Через те, що дівчина з цим ім’ям ретельно перебирає чоловіками, заміж вона може так і не вийти. Однак, якщо вона зустріне свою другу половинку, то повністю віддасться їй. Неоніла чудова мати.

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Теги
іменини , Привітання
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