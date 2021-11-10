10 листопада відзначають день ангела Неоніли (Неля, Ніла). Іменини святкуються на честь святої мучениці Неоніли.

Це ім’я доволі рідко зустрічається в наш час, проте якщо ви знаєте його власницю, Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Неоніли в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Неоніли в листівках

Привітання з днем ангела Неоніли в СМС

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Неоніла, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для вас!

***

Сьогодні Неоніла для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Неоніла – наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Від щирого серця вітаю тебе Неоніла з іменинами й бажаю, щоб твоє життя підносило приємні сюрпризи, дарувало масу незабутніх вражень, перспективних можливостей, вірного щастя та щирої любові.

***

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

Значення імені Неоніла

Неоніла – ім’я грецького походження, яке перекладається як нова, оновлена, та, що дарує ​​молодість.

Власниця цього імені демонструє свій характер із дитинства. Вона наполеглива, спокійна, тверда, трохи хитрувата, але принципова.

Неоніла цілеспрямована і працелюбна, що дозволяє досягти успіху в кар’єрі.

Через те, що дівчина з цим ім’ям ретельно перебирає чоловіками, заміж вона може так і не вийти. Однак, якщо вона зустріне свою другу половинку, то повністю віддасться їй. Неоніла чудова мати.