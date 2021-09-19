19 вересня іменини святкують усі чоловіки з ім’ям Михайло. Свято відзначають на честь одного з найшанованіших біблійних персонажів – архангела Михаїла.

Це чоловіче ім’я доволі поширене, тому у вашому оточенні напевно є ті, хто його має. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Михайла в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Михайла в листівках

Привітання з днем ангела Михайла в СМС

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла

Прийми привітання!

***

Хай Ангел три квітки тобі подарує:

Червону — на щастя й кохання нетлінне.

Хай мир і турбота в родині панують,

Підтримка, тепло і порозуміння.

А біла — душі незгасаюча врода,

Добра, щиросердя, відкритості квітка.

Хай квітне вона при усякій погоді,

І в люті морози, і в зливу, і влітку…

Хай стане рожева тобі оберегом,

Від зла і не щирих сердець захищає.

Михайле, хай ангел тобі помагає

І тільки хороше в житті залишає.

***

Михайло – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

У день ангела, Михайло, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Значення імені Михайло

Ім’я Михайло староєврейського походження та перекладається як хто як Бог, Богоподібний чи той, хто подібний до Бога.

Найчастіше Михайло є товариською людиною, яка володіє чудовою комунікабельністю. Він не схильний до критики та не злопам’ятний.

Найчастіше володар цього імені спирається на логіку, але буває, що діє навмання. А його перемикання з розумного на азартного збиває оточуючих з пантелику.

Важкі моменти Михайло переносить насилу, буває, що в нього опускаються руки. У роботі він працьовитий та наполегливий.

Обраниця Михайла повинна бути ніжною і милою, тоді вона буде оточена любов’ю і турботою. Він дуже любить дітей, крім того, вони є обов’язковою частиною його сімейного життя.