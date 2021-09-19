19 вересня іменини святкують усі чоловіки з ім’ям Михайло. Свято відзначають на честь одного з найшанованіших біблійних персонажів – архангела Михаїла.
Це чоловіче ім’я доволі поширене, тому у вашому оточенні напевно є ті, хто його має. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Михайла в листівках і СМС.
Привітання з днем ангела Михайла в листівках
Привітання з днем ангела Михайла в СМС
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла
Прийми привітання!
***
Хай Ангел три квітки тобі подарує:
Червону — на щастя й кохання нетлінне.
Хай мир і турбота в родині панують,
Підтримка, тепло і порозуміння.
А біла — душі незгасаюча врода,
Добра, щиросердя, відкритості квітка.
Хай квітне вона при усякій погоді,
І в люті морози, і в зливу, і влітку…
Хай стане рожева тобі оберегом,
Від зла і не щирих сердець захищає.
Михайле, хай ангел тобі помагає
І тільки хороше в житті залишає.
***
Михайло – ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
У день ангела, Михайло, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Значення імені Михайло
Ім’я Михайло староєврейського походження та перекладається як хто як Бог, Богоподібний чи той, хто подібний до Бога.
Найчастіше Михайло є товариською людиною, яка володіє чудовою комунікабельністю. Він не схильний до критики та не злопам’ятний.
Найчастіше володар цього імені спирається на логіку, але буває, що діє навмання. А його перемикання з розумного на азартного збиває оточуючих з пантелику.
Важкі моменти Михайло переносить насилу, буває, що в нього опускаються руки. У роботі він працьовитий та наполегливий.
Обраниця Михайла повинна бути ніжною і милою, тоді вона буде оточена любов’ю і турботою. Він дуже любить дітей, крім того, вони є обов’язковою частиною його сімейного життя.