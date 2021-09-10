Всенародний День батька святкують у третю неділю вересня — у 2021 році він припадає на 19 вересня. У цей день заведено вітати татусів з їхнім днем, дякувати за виховання, захист і підтримку. Також варто і приготувати подарунки, які зроблять приємно кожному батькові.

Факти ICTV підготували найкращі ідеї для привітання в День батька.

В першу чергу, потрібно враховувати інтереси винуватця урочистості — у кожного з нас є хобі, яким ми із задоволенням займаємося у вільний час. У чоловіка це може бути риболовля, спорт, моделювання, колекціонування марок, монет.

Для фанатів рибалки відмінним подарунком стане рибальський ящик, де зберігаються снасті та приманка.

Любителям спорту підійде оновлене екіпірування — окуляри, взуття, рукавички, або навіть абонемент в зал.

Для власників рідкісних монет і марок можна знайти відмінне доповнення до колекції, або ж новий альбом для зберігання.

Ще одна ідея для подарунка батькові — нова техніка. Електронні гаджети схильні до ламань, а їхня актуальність втрачається через кілька років.

Необов’язково купувати дорогий телефон — можна придбати чохол для смартфона, нові бездротові навушники або ж розумний годинник, який може вимірювати тиск.

Аксесуари також часто стають подарунками для батьків. Можна порадувати улюбленого тата новим гаманцем або ремінцем для годинника. Нехай це і маленькі подарунки, але використовуються вони щодня, нагадуючи про приємний сімейний момент.

Для тих батьків, які часто пересуваються автомобілем, відмінно підійде необхідний для транспорту аксесуар. Можна подарувати новий тримач для смартфона, відеореєстратор, або навіть навігатор.

Є варіант, який ніколи не втрачав своєї актуальності — подарувати главі сім’ї набір для гоління — леза і піну, новий набір шкарпеток або спідньої білизни. Однак такі сувеніри складно назвати оригінальними.

Практично будь-який чоловік має у своєму арсеналі купу інструментів, які допомагають йому по домашньому господарству і ремонту різної техніки. Ящик для такого набору допоможе не тільки розташувати все необхідне в одному місці, але і звільнити гараж або будинок.

Необов’язково дарувати щось матеріальне — можна влаштувати вечерю в колі сім’ї, або навіть в ресторані, якщо є знакове місце, погортати разом сімейний альбом і послухати історії винуватця урочистості. Цей момент точно залишиться в пам’яті надовго.

В Україні День батька святкують у третю неділю червня, і у 2021 році українці відзначали його 20 червня.

Дізнатися більше про неофіційні свята в Україні під кінець 2021 року можна в нашому календарі.