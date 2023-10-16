Всесвітньо відоме свято Геловін відзначають із 31 жовтня на 1 листопада. У 2023 році темна подія припадає з вівторка на середу.

Кожен відзначає Геловін по-своєму – влаштовує вечірки з друзями або ж тішить близьких незвичним декоруванням будинку. Багато хто любить цього дня полоскотати собі нерви – подивитися страшний фільм у кінотеатрі або під пледом у веселій компанії.

Нові фільми на Геловін 2023 – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Щось: Монстр із глибин

Фільм має класичну зав’язку – Метт зі своєю сім’єю вирушають до будинку на березі Тихого океану, який йому залишили у спадок. Неподалік від дому він знаходить замуровану підземну схованку, а коли розкриває її, подальші події повністю змінюють його життя.

Маєток із привидами

Полюбляєте горор і комедію в одному флаконі? Тоді цей фільм для вас. Мати-одиначка Габбі переїжджає в дивний маєток і наймає священника, щоб той їй допоміг прогнати потойбічні сили. Однак для боротьби з привидами їй потрібно більше людей, які хоч якось можуть їй допомогти.

Гра з дияволом

Це горор з елементом трилера, у якому головний герой стає заручником п’яного чоловіка – його потрібно возити містом на викраденому авто. За час картини поступово розкриватимуться подробиці особистого життя викрадача – і це триматиме глядача в напрузі.

Стукіт у двері

Історія розповідає про людей, яким явилося видіння про кінець світу. Вони вриваються в маєток, куди приїхали відпочити Ерік, Ендрю та їхня донька Вен. Щоб уникнути початку кінця світу, потрібно принести в жертву одного з членів сім’ї. Сюжет розповість про непросте рішення головних героїв.

Астрал: Червоні двері

Культове продовження легендарної франшизи. Це вже п’ята картина серії – цього разу Джошу та його синові-підлітку доведеться опинитися в потойбічному світі набагато глибше, щоб назавжди позбутися тих жахів, які відбуваються за червоними дверима.

Не тільки фільми можна підготувати до свята – на Фактах ICTV є чудові ідеї для дитячих костюмів на Геловін 2023. Це допоможе надовго запам’ятати свято, яке в Україні відзначають не так уже й давно.