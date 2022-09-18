Всенародний день батька у 2022 році припадає на 18 вересня. Саме час відзначити їх у родинному колі.

Мета свята – нагадати людям про важливість батька у житті. Батько повинен брати участь у вихованні та дорослішанні своїх дітей так само, як і мама. Саме час нагадати своїм близьким про їхній внесок у ваше життя.

Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Всенародним днем батька у листівках та СМС, які порадують близьких навіть на відстані. Теплі слова ніколи не бувають зайвими, особливо від членів сім’ї.

Зараз дивляться

***

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує.

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

***

Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі та безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

***

Вересень уже в самому розпалі – після нього настане жовтень, який порадує українців величезною кількістю свят. Важливі дні варто провести у колі друзів чи близьких. Календар свят жовтня 2022 року – на Фактах ICTV.