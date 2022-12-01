День працівників прокуратури щороку в Україні відзначається 1 грудня. 2022 року важлива дата припадає на четвер.
Свято присвячене тим, хто робить все, щоб громадяни нашої країни отримували справедливе покарання за свої діяння, підтримуючи тим самим дії законів. Завдання прокуратури – не намагатися покарати людину всіма способами, а допомогти судді дізнатися всю правду та оцінити дії людини максимально об’єктивно.
Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках та СМС із Днем працівників прокуратури 2022, які піднімуть настрій близьким та друзям. Приємні слова допоможуть висловити підтримку у ці важкі часи.
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Шановний пане прокуроре!
Будьте радісні, здорові,
Для народу справедливі,
Справи всі ведіть уміло.
Хай Вас щиро поважають
І поради в Вас питають.
Хай і вдома, й на роботі
Буде все чудово й добре!
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З Днем прокуратури вітаю,
І в день святковий бажаю:
Радості, щастя й наснаги,
У праці нелегкій — поваги!
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З Днем працівників прокуратури вітаю
Хай буде прекрасним це свято,
Успішних справ та удачі бажаю,
Хай буде в житті багато
Міцного здоров’я, миру та ласки,
Хай буде життя завжди схожим на казку,
Багато злагоди, щастя, добра,
Друзів чудових й людського тепла!
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Вітаю з Днем прокуратури!
Про успіх ваш ми всі вже чули.
Під силу Вам багато справ,
Ви — справжній професіонал!
Хай вгору йде Ваша кар’єра,
На гарні гроші буде щедра.
Хай щиро поважають люди
І все гаразд в житті хай буде!
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Працівники прокуратури,
Нехай де-факто та де-юре
У справах завжди співпадають.
Зі святом! Щастя вам бажаєм!
Здоров’я, радості, достатку,
Дотримуйтесь завжди порядку
В робочих справах й особистих.
Кохання вам та оптимізму!
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Грудень уже настав – час ознайомитися зі святами, які подарував нам останній місяць цього року. Зима порадує володарів різноманітних професій, а також вірян. Ознайомитися з повним календарем свят грудня 2022 року можна на Фактах ICTV.