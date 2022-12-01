День працівників прокуратури щороку в Україні відзначається 1 грудня. 2022 року важлива дата припадає на четвер.

Свято присвячене тим, хто робить все, щоб громадяни нашої країни отримували справедливе покарання за свої діяння, підтримуючи тим самим дії законів. Завдання прокуратури – не намагатися покарати людину всіма способами, а допомогти судді дізнатися всю правду та оцінити дії людини максимально об’єктивно.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках та СМС із Днем працівників прокуратури 2022, які піднімуть настрій близьким та друзям. Приємні слова допоможуть висловити підтримку у ці важкі часи.

Зараз дивляться

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Шановний пане прокуроре!

Будьте радісні, здорові,

Для народу справедливі,

Справи всі ведіть уміло.

Хай Вас щиро поважають

І поради в Вас питають.

Хай і вдома, й на роботі

Буде все чудово й добре!

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З Днем прокуратури вітаю,

І в день святковий бажаю:

Радості, щастя й наснаги,

У праці нелегкій — поваги!

***

З Днем працівників прокуратури вітаю

Хай буде прекрасним це свято,

Успішних справ та удачі бажаю,

Хай буде в житті багато

Міцного здоров’я, миру та ласки,

Хай буде життя завжди схожим на казку,

Багато злагоди, щастя, добра,

Друзів чудових й людського тепла!

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Вітаю з Днем прокуратури!

Про успіх ваш ми всі вже чули.

Під силу Вам багато справ,

Ви — справжній професіонал!

Хай вгору йде Ваша кар’єра,

На гарні гроші буде щедра.

Хай щиро поважають люди

І все гаразд в житті хай буде!

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Працівники прокуратури,

Нехай де-факто та де-юре

У справах завжди співпадають.

Зі святом! Щастя вам бажаєм!

Здоров’я, радості, достатку,

Дотримуйтесь завжди порядку

В робочих справах й особистих.

Кохання вам та оптимізму!

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Грудень уже настав – час ознайомитися зі святами, які подарував нам останній місяць цього року. Зима порадує володарів різноманітних професій, а також вірян. Ознайомитися з повним календарем свят грудня 2022 року можна на Фактах ICTV.