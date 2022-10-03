Міжнародний день лікаря щорічно відзначається першого понеділка жовтня. 2022 року важливе свято припадає на 3 число, зокрема й в Україні.

Саме час привітати тих, хто присвятив своє життя порятунку інших. Багато лікарів вже допомогли величезній кількості людей жити довго та повноцінно. Варто подякувати їм за нелегку працю та самовіддачу, яка не знає кордонів.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем лікаря у листівках та СМС, які піднімуть настрій та допоможуть подолати всі труднощі.

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Вітаю з Днем медика від щирого серця. Бажаю не тільки дбати про здоров’я інших, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує Вас щасливими моментами і приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у Вашій справі і гарного настрою.

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Дорогі наші лікарі і всі медичні працівники! Сьогодні у ваше свято ми бажаємо, щоб у вашому житті було більше щастя і радості! Дякуємо, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас по допомогу, адже тільки ви допомагаєте вилікуватися нам від усіх недуг та хвороб!

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Ви чиєсь життя рятуєте щодня.

І привітати вас зі святом нам не лінь.

Бажаєм професійного зростання!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

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Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії, тим, хто не шкодуючи зусиль і часу бере на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини – її життя. Адже здоров’я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її добробуту. Прийміть побажання міцного здоров’я і добробуту Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра та оптимізм завжди залишаються з Вами!

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Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – на Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров’я, щастя, а поганого – нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

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Жовтень уже прийшов в Україну – саме час розпланувати середину осені, щоби важливі дні провести в колі сім’ї чи друзів. Жовтень порадує українців величезною кількістю свят. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2022 року можна на Фактах ICTV.