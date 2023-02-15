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На погоду та удачу: прикмети на Масляну

15 Лютого 2023, 07:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
На погоду та удачу: прикмети на Масляну

Масляна – це церковне свято, яке триває цілий тиждень. Як і в будь-який інший важливий період для вірян, існують не тільки заборони та традиції, а й прикмети, за допомогою яких наші предки могли дізнатися більше про майбутню погоду – коли піде зима, і весна зігріє теплим промінням сонця.

Прикмети на Масляну – далі у матеріалі.

Традиційно повір’я тісно пов’язані з млинцями, оскільки саме з цим виробом асоціюється свято у багатьох з нас.

Зараз дивляться

Скільки золотих млинців спече господиня — стільки сонячних днів чекатиме наступного року. Але краще не виходити за рамки розумного, інакше спекотний сезон буде надто сухим і врожай від цього постраждає.

Перший млинець, що випікається в понеділок Масляного тижня, потрібно віддати незаможним. Це допоможе догодити душам померлих родичів.

Якщо перший млинець був дуже вдалим – у будинку буде щастя та удача весь рік. Якщо перший млинець був грудкою – чекають на хворобу і бідність.

Якщо нарізати млинці ножем – можна привезти до будинку суцільні невдачі.

Дощі до Масляної – урожай грибів буде відмінним. Якщо були холоди – не варто чекати надто спекотного літа.

Якщо на Масляну позбутися старих речей – буде удача весь рік.

Після цього святкового тижня настане Великий піст. Традиційно, він триватиме 48 днів, і закінчиться просто перед Великоднем. Більша частина посту посідає березень. Повний календар церковних свят березня 2023 року можна подивитися на Фактах ICTV.

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Масляна прикмети релігійне свято Свято
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