2 квітня у 2023 році відзначають за григоріанським календарем Вербну неділю. Дата свята перехідна, а отже – щороку різна, оскільки залежить від святкування Світлого Христового Воскресіння.

У Вербну неділю заведено ходити до храмів, освячувати гілочки верби, якими після церковної служби необхідно злегка бити один одного і примовляти: – Не я б’ю, верба б’є. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля.

Також цього дня потрібно просто вітати одне одного, з цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Вербною неділею 2023 в листівках.

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Зазначимо, що через тиждень за григоріанським календарем відзначатимуть Великдень.

Згідно з юліанським календарем, то Вербна неділя в 2023 році припадає на 9 квітня, а Світле Христове Воскресіння на 16 число.