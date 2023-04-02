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Миру, достатку, благополуччя! Привітання у листівках з Вербною неділею 2023

2 Квітня 2023, 10:22
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Миру, достатку, благополуччя! Привітання у листівках з Вербною неділею 2023
Джерело: Pixabay

2 квітня у 2023 році відзначають за григоріанським календарем Вербну неділю. Дата свята перехідна, а отже – щороку різна, оскільки залежить від святкування Світлого Христового Воскресіння.

У Вербну неділю заведено ходити до храмів, освячувати гілочки верби, якими після церковної служби необхідно злегка бити один одного і примовляти: – Не я б’ю, верба б’є. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля.

Також цього дня потрібно просто вітати одне одного, з цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Вербною неділею 2023 в листівках.

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Вербна неділя 2023

Вербна неділя 2023

Вербна неділя 2023

Вербна неділя 2023

Вербна неділя 2023

Вербна неділя 2023

Вербна неділя 2023

Зазначимо, що через тиждень за григоріанським календарем відзначатимуть Великдень.

Згідно з юліанським календарем, то Вербна неділя в 2023 році припадає на 9 квітня, а Світле Христове Воскресіння на 16 число.

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Вербна неділя Привітання
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