28 серпня віряни відзначають велике церковне свято – Успіння Пресвятої Богородиці. Воно присвячене завершенню земного життя Божої Матері Діви Марії та переходу у вічне життя – Царство Небесне.

Це свято належить до числа дванадесятих і йому передує Успенський піст, який є хоч і коротким – два тижні, але суворим.

На Успіння Пресвятої Богородиці заведено ходити до церкви, відвідувати службу і читати молитву до Божої Матері, також потрібно вітати одне одного, бажаючи добра, миру і благословення. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2023 у листівках, смс і прозі.

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2023 у листівках

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2023 в смс

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Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам зішле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб душа ваша залишилася світлою,

І ви могли благі справи звершати!

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Миру, легкості та всіх земних благ,

І гармонії твоїй душі,

З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,

Щоб судилося збутися мріям твоїм!

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Богородицю Марію молитвою проси,

Не обманюй, не гнівайся, не гріши,

Все буде добре, коли поруч Бог,

Хай Він тебе оберігає на дорозі життя!

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Діва Марія, заступниця наша,

Зробить життя твоє кращим.

Щастя подарує, любов і терпіння,

І в будь-якій справі лише натхнення.

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Матері просять сьогодні за дітей,

Діти моляться за матерів,

Тебе благають по всьому білому світі,

Молитви несуть всі у святий храм.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці,

Ісуса Христа свята породілле,

Діво, спаси нас і сохрани,

Від зла і нечисті життя збережи.

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2023 у прозі

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Вітаю тебе з Успінням Пресвятої Богородиці. Бажаю, щоб душа була наповнена теплом, любов’ю і вірою. Нехай Богородиці оберігає тебе від негараздів!

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Миру і добра у ваш дім. Нехай оберігає вас ангел від тривог і бід. І нехай благання Пресвятої Богородиці будуть почуті!

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Добрих надій, світлих думок і благих вчинків я бажаю тобі і вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці.

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У прекрасне і святе свято, в день Успіння Пресвятої Богородиці, я поспішаю до тебе з найдобрішими побажаннями. Миру тобі, миру твоїй душі та нескінченного добра і щастя. Нехай сімейне благополуччя цвіте, здоров’я міцнішає, а пресвята Богородиця у всіх справах допомагає.

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З Успінням Пресвятої Богородиці вас! Нехай у цей чарівний день небо над головою наповнюється світлом добра, чистоти і любові. Нехай у домівки ваші увійдуть спокій і благодать Божа.

Нагадаємо, що в ПЦУ затвердили перехід на новий календар, який набуде чинності 1 вересня. У 2024 році віряни, згідно з новоюліанським календарем, відзначатимуть Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня, а піст, відповідно, триватиме з 1 по 14 серпня.