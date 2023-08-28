28 серпня віряни відзначають велике церковне свято – Успіння Пресвятої Богородиці. Воно присвячене завершенню земного життя Божої Матері Діви Марії та переходу у вічне життя – Царство Небесне.
Це свято належить до числа дванадесятих і йому передує Успенський піст, який є хоч і коротким – два тижні, але суворим.
На Успіння Пресвятої Богородиці заведено ходити до церкви, відвідувати службу і читати молитву до Божої Матері, також потрібно вітати одне одного, бажаючи добра, миру і благословення. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2023 у листівках, смс і прозі.
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2023 у листівках
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2023 в смс
***
Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам зішле своє благословення
І подарує казкових чудес.
І нині, в день її Успіння,
Від душі хочу вам побажати,
Щоб душа ваша залишилася світлою,
І ви могли благі справи звершати!
***
Миру, легкості та всіх земних благ,
І гармонії твоїй душі,
З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,
Щоб судилося збутися мріям твоїм!
***
Богородицю Марію молитвою проси,
Не обманюй, не гнівайся, не гріши,
Все буде добре, коли поруч Бог,
Хай Він тебе оберігає на дорозі життя!
***
Діва Марія, заступниця наша,
Зробить життя твоє кращим.
Щастя подарує, любов і терпіння,
І в будь-якій справі лише натхнення.
***
Матері просять сьогодні за дітей,
Діти моляться за матерів,
Тебе благають по всьому білому світі,
Молитви несуть всі у святий храм.
Свято Успіння Пресвятої Богородиці,
Ісуса Христа свята породілле,
Діво, спаси нас і сохрани,
Від зла і нечисті життя збережи.
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2023 у прозі
***
Вітаю тебе з Успінням Пресвятої Богородиці. Бажаю, щоб душа була наповнена теплом, любов’ю і вірою. Нехай Богородиці оберігає тебе від негараздів!
***
Миру і добра у ваш дім. Нехай оберігає вас ангел від тривог і бід. І нехай благання Пресвятої Богородиці будуть почуті!
***
Добрих надій, світлих думок і благих вчинків я бажаю тобі і вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці.
***
У прекрасне і святе свято, в день Успіння Пресвятої Богородиці, я поспішаю до тебе з найдобрішими побажаннями. Миру тобі, миру твоїй душі та нескінченного добра і щастя. Нехай сімейне благополуччя цвіте, здоров’я міцнішає, а пресвята Богородиця у всіх справах допомагає.
***
З Успінням Пресвятої Богородиці вас! Нехай у цей чарівний день небо над головою наповнюється світлом добра, чистоти і любові. Нехай у домівки ваші увійдуть спокій і благодать Божа.
Нагадаємо, що в ПЦУ затвердили перехід на новий календар, який набуде чинності 1 вересня. У 2024 році віряни, згідно з новоюліанським календарем, відзначатимуть Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня, а піст, відповідно, триватиме з 1 по 14 серпня.