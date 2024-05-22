Микола Чудотворець – покровитель дітей, закоханих і невинно засуджених. Вважається, що він міг робити різні дива, зокрема зцілювати сліпих і глухих.

Вшановують пам’ять святого Миколи двічі на рік: взимку і весною.

Коли літній Микола в Україні у 2024 році

За старим календарем літнього Миколу вшановують 22 травня. За переказами, саме в цей день Чудотворець обходить всю Землю і проганяє нечисть.

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Згідно з новим церковним календарем, свято припадає на 9 травня. Зимового Миколу святкують 19 грудня (6 грудня за новим календарем).

Привітання зі святом Миколи Чудотворця у віршах і прозі

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У День святого Миколая

Від серця щирого бажаю,

Нехай здійсняться твої мрії,

Хай буде радість і надія!

Нехай тривоги оминають.

В родині хай усі ладнають.

Нехай здорові будуть діти,

А ти – найщасливіший в світі.

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Нехай Микола Чудотворець допомагає вам у всьому! Оберігає від усіх бід і благословляє на довгі щасливі роки життя. Зі святом!

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У День святого Миколая

Від серця щирого бажаю

Миру, щастя і тепла!

І до безміру добра!

Хай здоров’я не підводить,

А удача поруч ходить!

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У цей день хочу побажати тобі миру, радості, благополуччя! Нехай Микола Чудотворець дарує тобі спокійні та щасливі дні! Зі святом!

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Нехай же Микола Угодник,

Принесе мішок чудес!

Оминають хай тривоги,

Щастя буде до небес!

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Привітання в картинках з днем Миколи Чудотворця