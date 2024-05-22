Микола Чудотворець – покровитель дітей, закоханих і невинно засуджених. Вважається, що він міг робити різні дива, зокрема зцілювати сліпих і глухих.
Вшановують пам’ять святого Миколи двічі на рік: взимку і весною.
Коли літній Микола в Україні у 2024 році
За старим календарем літнього Миколу вшановують 22 травня. За переказами, саме в цей день Чудотворець обходить всю Землю і проганяє нечисть.
Згідно з новим церковним календарем, свято припадає на 9 травня. Зимового Миколу святкують 19 грудня (6 грудня за новим календарем).
Привітання зі святом Миколи Чудотворця у віршах і прозі
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У День святого Миколая
Від серця щирого бажаю,
Нехай здійсняться твої мрії,
Хай буде радість і надія!
Нехай тривоги оминають.
В родині хай усі ладнають.
Нехай здорові будуть діти,
А ти – найщасливіший в світі.
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Нехай Микола Чудотворець допомагає вам у всьому! Оберігає від усіх бід і благословляє на довгі щасливі роки життя. Зі святом!
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У День святого Миколая
Від серця щирого бажаю
Миру, щастя і тепла!
І до безміру добра!
Хай здоров’я не підводить,
А удача поруч ходить!
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У цей день хочу побажати тобі миру, радості, благополуччя! Нехай Микола Чудотворець дарує тобі спокійні та щасливі дні! Зі святом!
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Нехай же Микола Угодник,
Принесе мішок чудес!
Оминають хай тривоги,
Щастя буде до небес!
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