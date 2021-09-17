Традиційно 19 вересня віряни відзначають свято Михайлове чудо. Цей день встановлений на згадку про святого архангела Михаїла та його перше чудо.

У цей день православні українці йдуть до церкви на святкову літургію та щиро моляться. Вважається, що саме цього дня навіть найбільш неймовірне молитовне прохання може бути виконане.

Історія свята Михайлове чудо

За легендою, у IV столітті архангелу Михаїлу вдалося врятувати християн та їхній храм від нищівного руйнування.

Храм був розташований у місті Хонех (Колоси) і присвячений архангелу Михаїлу. Його побудував один із жителів міста на знак подяки за зцілення доньки водами цілющого джерела.

Місцеві язичники хотіли знищити будівлю і вбити паламаря Архипа, який служив там упродовж 60 років. Тому вони вирішили об’єднати дві гірські річки й затопити потоком води всю територію храму.

У цей час Архип почав молитися архангелу Михаїлу, який почув його та явився на землю. Він вдарив мечем по скелі, утворивши в ній ущелину. Таким чином вода відійшла від церкви, а всі мешканці міста були врятовані завдяки Михаїлу.

Місто, де сталося диво, отримало назву Хони (ущелина).

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Традиції на Михайлове чудо

Свято Михайлове чудо заведено відзначати у колі близьких та рідних людей. Сьогодні можна зустрічатися за сімейним столом та запрошувати гостей додому.

Господині традиційно накривають столи пирогами з різними начинками із борошна нового врожаю.

Також у цей день заведено молитися архангелу Михаїлу з щирими намірами та бажаннями. Християни вірили, що саме в це свято може статися будь-яке диво.

Заборони на Михайлове чудо

У день Михайлового чуда суворо заборонено виконувати будь-яку фізичну роботу по дому або на землі. Оскільки наші предки вірили, що це може привести до неприємностей.

Також традиційно для православних свят, не можна сваритися та провокувати конфлікти чи скандали.

Жінкам на Михайлове чудо не рекомендують мити голову – вважалося, що так можна “вимити розум”.

А після святкового застілля заборонено викидати залишки їжі зі столу. Їх треба віддавати нужденним і тим, хто голодує.