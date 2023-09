У суботу, 30 вересня, своє професійне свято відзначають українські книгозбірні, адже саме на цю дату в нашій країні припадає День бібліотек. У світі ж відзначається Міжнародний день перекладача, започаткований ООН. Православні віряни за новим стилем вшановують святителя Михаїла, першого митрополита Київського (за юліанським календарем – 13 жовтня).

Які свята сьогодні, 30 вересня, відзначає Україна та світ

Всеукраїнський день бібліотек встановлено згідно з президентським указом від 14 травня 1998 року як відповідь на ініціативу профільної спільноти. Сучасні бібліотеки – це вже не суто місце, де зберігаються книги та періодика. Новітні книгозбірні перетворилися на хаби, що обʼєднують навколо себе людей. Тут проводять різні майстер-класи, презентації й тренінги, зокрема для підтримки вимушених переселенців, та, звісно, надають можливість юним та дорослим читачам занурюватися до літературного простору. Адже нація, що читає, є нацією, яка мислить.

Міжнародний день перекладача відзначається з 1953 року, щоразу під новим девізом. Цьогоріч це – Переклад відкриває багатогранність людства (Translation unveils the many faces of humanity).

Також сьогодні відзначається Міжнародний день подкастів. Це свято доволі молоде, адже створене 2014 року. Його виникнення є органічною реакцією на сучасний цифровий світ. Нині є безліч подкастів. За структурою вони схожі на радіопередачу, та зберігаються в мережі, щоби кожен міг прослухати розмову в будь-який зручний час.

Хто святкує день ангела 30 вересня

Не забудьте привітати з іменинами знайомих Олександр і Олександрів. Якщо у вашому колі є рідні, друзі чи колеги з рідкісними іменами Аполінарія або Серафим, то їх теж доречно поздоровити з днем ангела. Також іменини 30 вересня за новим стилем святкують Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро та Семен.

Яке церковне свято 30 вересня 2023 року

Святитель Михаїл, що його памʼять вшановують у цей день, є легендарним київським митрополитом, що охрестив Русь за часів правління князя Володимира. Його походження достеменно невідоме. У пізній церковній літературі його називають і ассирійцем, і болгарином, і сербом. Різняться в істориків і роки його життя. Нетлінні мощі митрополита Київського Михаїла спочатку зберігалися в лаврських печерах, а потім їх перемістили до Великої Печерської церкви – Свято-Успенського собору.

Що заборонено робити 30 вересня: народні вірування

Звучать давні заборони доситьі актуально і в наш час. Так, у цей день наполегливо не рекомендують:

сваритися і лаятися;

носити брудний одяг та спати на несвіжій білизні – до хвороб;

пускати в хату чужих людей – щоб не втратити добробут;

приймати подарунки – аби не отримати разом з ними негаразди;

робити ремонт – справи не заладяться.

У наш час робити ремонт у вихідні також не варто, адже це загрожує приїздом поліції, що викличуть сусіди, яким заважатиме шум.

Що можна робити сьогодні, 30 вересня

За народним календарем, це Михайлів день або свято Михайла Соломʼяного. Традиційно українці набивали матраци та подушки свіжою соломою. Стару ж спалювали, щоб захиститися від хвороб і злого ока.

Віряни просять Святого Михайла заступитися за Київ, розрадити у скорботі й печалі, моляться за мир і здоровʼя.

За старих часів поріг будинку окропляли святою водою від злих духів і хвороб, а дітей купали.

Народні прикмети на 30 вересня

Мабуть, немає дня в календарі, на який би українский народ не мав погодної прикмети. Тож сьогодні, 30 вересня, не виняток.