21 листопада в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ та День гідності та свободи, який встановили у 2014 році на честь двох революцій – Помаранчевої (2004) та Революції гідності (2013).

Цей день покликаний щорічно нагадувати українцям доленосні події, які відбулися в країні та віддавати шану тим, хто став на захист демократичних цінностей.

Також сьогодні, 21 листопада, православні християни відзначають Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних, яке в народі називають Михайлів день.

Також на 21 листопада випадає Всесвітній день телебачення. Дату в грудні 1996 року затвердила Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних націй, щоб країни поглиблювали культурний та міжнаціональний обмін.

День ангела 21 листопада

Іменини 21 листопада святкують Михайло, Анфіса, Гаврило, Марфа.

Народні прикмети на 21 листопада:

Якщо випав мокрий сніг, то майбутній урожай буде хорошим.

Якщо на Михайла туман, то така погода буде до Миколая (19 грудня).

Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна.

Дощ у цей день вказує суху весну.

Відсьогодні можуть початися зимові морози.

Що не можна робити 21 листопада:

Не можна мити голову, щоб не змити розум.

Не можна сваритися і навіть підвищувати голос.

Не можна виконувати важку фізичну роботу.

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