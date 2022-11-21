Михайлів день 2022: історія, традиції та заборони

21 листопада православні християни відзначають День Святого Михайла чи Михайлів день. Це велике церковне свято, яке у 2022 році припадає на понеділок.

Повна назва свята – Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних. Йдеться про архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Селафіїла, Єгудія, Варахіїла та Єремія на чолі з Михайлом.

Михайлів день 2022 – історія свята

Дата свята була встановлена ​​у IV столітті Ладіокійським собором. На той час рік відраховувався з березня, а листопад був дев’ятим місяцем, оскільки існує лише дев’ять відомих нам ангельських чинів, то й дата святкування припала на третій місяць осені.

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У фригійському місті Колосси розташовувався храм, зведений на честь архангела, в якому протягом 60-ти років служив пономарем Архипп Херотопський. Одного разу ідолопоклонники вирішили знищити святиню і розправитися з Архиппом, оскільки він перетворив багатьох язичників у християн.

Спосіб вони обрали вельми незвичайний – з’єднали два русла рік в одне, яким хотіли змити храм. Херотопський дізнався про це і почав старанно молитися, завдяки чому його почув Михайло. У результаті святий відкрив своїм жезлом у горі розщелину, куди й рушили води з’єднаних рік.

Традиції на Михайлів день 2022

Як і будь-яке інше церковне свято, вранці необхідно ходити на службу. У храмі можна поставити свічку Михайлу та звернутися до нього через молитву.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. У цей час сільськогосподарські роботи вже закінчено, але справжня зима ще не настала.

21 листопада випікали хліб, пироги, пили пиво чи медовуху. Віталися на столі й страви з м’яса.

Михайлів день 2022 – заборони