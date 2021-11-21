21 листопада православні віряни відзначають Собор Архістратига Михайла та інших Небесних сил безтілесних, у народі свято називають Михайлів день. Також сьогодні день ангела святкують чоловіки з ім’ям Михайло.
Архангел Михайло – голова небесних сил, головний у битві добра та зла. Саме він переміг сатану і скинув із неба. З мечем у руках Архангел Михайло охороняє ворота до раю.
Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Михайла в СМС і картинках, щоб ви змогли привітати власника цього імені.
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!
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У Михайла сьогодні свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправивши крила,
Кожне серце тут зігріла!
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Михайло – ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
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Значення імені Михайло
Найчастіше Михайли комунікабельні, не схильні до критики та злопам’ятства. Вони легко прощають образи та забувають їх.
Власники цього імені важко переносять невдачі, можуть опустити руки й у такі моменти їм потрібна допомога.
Михайло відповідальний та працелюбний. Він легко справляється з роботою та прагне успіху.
У сімейному житті чоловік із цим ім’ям ставиться до другої половинки з трепетом. Йому подобаються ніжні та милі дівчата.