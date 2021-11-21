21 листопада православні віряни відзначають Собор Архістратига Михайла та інших Небесних сил безтілесних, у народі свято називають Михайлів день. Також сьогодні день ангела святкують чоловіки з ім’ям Михайло.

Архангел Михайло – голова небесних сил, головний у битві добра та зла. Саме він переміг сатану і скинув із неба. З мечем у руках Архангел Михайло охороняє ворота до раю.

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Михайла в СМС і картинках, щоб ви змогли привітати власника цього імені.

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

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У Михайла сьогодні свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправивши крила,

Кожне серце тут зігріла!

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Михайло – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

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Значення імені Михайло

Найчастіше Михайли комунікабельні, не схильні до критики та злопам’ятства. Вони легко прощають образи та забувають їх.

Власники цього імені важко переносять невдачі, можуть опустити руки й у такі моменти їм потрібна допомога.

Михайло відповідальний та працелюбний. Він легко справляється з роботою та прагне успіху.

У сімейному житті чоловік із цим ім’ям ставиться до другої половинки з трепетом. Йому подобаються ніжні та милі дівчата.