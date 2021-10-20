20 жовтня усі віряни вшановують пам’ять мучеників Сергiя i Вакха – римських християн, які загинули після відмови зректися віри в Ісуса.
У Римі знаходиться Катедральний храм святих мучеників Сергія і Вакха. Там проводять богослужіння для українців УГКЦ, що проживають в Італії.
20 жовтня – яке сьогодні свято
Сьогодні, 20 жовтня, відзначається Міжнародний день кухаря і кулінара.
День кухаря і кулінара – дуже молоде свято, воно було засноване Всесвітньою асоціацією кулінарних співтовариств в 2004 році. У цей день ресторатори влаштовують різні конкурси і торжества, в яких беруть участь шеф-кухаря, кулінари, кондитери, технологи, допоміжний персонал кухонь. Природно, свято є своїм для викладачів і студентів кулінарних технікумів і вузів зі спеціалізацією щодо організацію харчування.
В Україні Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози також припадає на 20 жовтня.
Іменини 20 жовтня
День ангела 20 жовтня святкують Сергій, Святослав, Олександр.
Традиції і прикмети на 20 жовтня
- Цього дня починалися перші серйозні похолодання, часто – заморозки.
- Якщо світить сонце – тепло затримається до кінця жовтня.
- Якщо 20 жовтня місяць заховався за хмарами – зима буде ранньою.
Що не можна робити сьогодні 20 жовтня
- Їсти, не нагодувавши перед цим домашніх або свійських тварин.
- Покидати будинок після заходу сонця.