20 жовтня усі віряни вшановують пам’ять мучеників Сергiя i Вакха – римських християн, які загинули після відмови зректися віри в Ісуса.

У Римі знаходиться Катедральний храм святих мучеників Сергія і Вакха. Там проводять богослужіння для українців УГКЦ, що проживають в Італії.

20 жовтня – яке сьогодні свято

Сьогодні, 20 жовтня, відзначається Міжнародний день кухаря і кулінара.

День кухаря і кулінара – дуже молоде свято, воно було засноване Всесвітньою асоціацією кулінарних співтовариств в 2004 році. У цей день ресторатори влаштовують різні конкурси і торжества, в яких беруть участь шеф-кухаря, кулінари, кондитери, технологи, допоміжний персонал кухонь. Природно, свято є своїм для викладачів і студентів кулінарних технікумів і вузів зі спеціалізацією щодо організацію харчування.

В Україні Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози також припадає на 20 жовтня.

Іменини 20 жовтня

День ангела 20 жовтня святкують Сергій, Святослав, Олександр.

Традиції і прикмети на 20 жовтня

Цього дня починалися перші серйозні похолодання, часто – заморозки.

Якщо світить сонце – тепло затримається до кінця жовтня.

Якщо 20 жовтня місяць заховався за хмарами – зима буде ранньою.

Що не можна робити сьогодні 20 жовтня