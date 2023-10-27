У ніч із 31 жовтня на 1 листопада відзначатимуть наймістичніше свято в році – Геловін. Цей день сповнений цікавими традиціями, звичаями та прикметами, проте, як і в будь-який інший, щодо нього існують свої заборони.

Що не можна робити на Геловін 2023 і чому, вам розкажуть Факти ICTV:

Не можна залишати сушитися білизну на мотузці. Вважається, що в неї може вселитися нечиста сила в День усіх святих. Якщо з якоїсь причини ви забули її зняти, то просто виперіть ще раз.

Не варто вбивати павуків – вони попереджають про небезпеку. Також у деяких культурах вважається, що ці комахи пов’язані з душами померлих родичів, що прийшли захищати дім.

Не залишайте вікна та двері навстіж, щоб у ваш дім не залетіла нечиста сила.

Не варто обертатися цього дня, якщо чуєте за спиною кроки – це можуть бути духи.

Цього дня не можна вдома залишати чорну кішку саму.

Як бачите, більшість заборон Геловіна пов’язаны саме із символами свята – павуками, привидами, чорними кішками тощо. Також невід’ємним і найвпізнаванішим атрибутом цього дня вважається гарбуз, на якому заздалегідь вирізають гримасу. Такі гарбузи називають ліхтарем Джека.

Зараз дивляться

Звідки пішло це містичне свято та як його відзначають – читайте історію Геловіну та традиції на Фактах ICTV.